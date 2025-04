Stradegustando, a Marene torna l’appuntamento che mette in marcia l’appetito

Torna l’appuntamento con Stradegustando, l’evento che il 4 maggio richiama a Marene gli appassionati di camminate, ma soprattutto di sapori e buon cibo. Sulla distanza di otto chilometri, infatti, si dipana un percorso di sette tappe in cui i partecipanti potranno degustare ricette e tipicità del territorio. Un evento nato nel 2015 e che si rinnova richiamando sempre più partecipanti di ogni età. E non si tratta solo di cibo: sarà l’occasione anche per riscoprire tradizioni e giochi della storia locale. A fare gli onori di casa, il sindaco di Marene, Alberto Deninotti. "E' una manifestazione di punta per il nostro Comune, anche grazie a numeri importanti: 2700 persone insieme a 300 bambini. E' una testimonianza importante di coesione, di territorio e anche di economia".

“Cerchiamo di migliorarci ogni anno - dice Tomas Loreggia, presidente della pro loco di Marene - e quest’anno vogliamo essere particolarmente attenti alla gestione dei rifiuti. Ad ogni postazione ci sarà un eco compattatore che permetterà di recuperare ciò che è avanzato pedalando”.

“La nostra regione è ricca di eccellenze e un evento come questo è lo strumento ideale per promuoverle - aggiunge Paolo Bongioanni, assessore regionale al Commercio -. Non mi stupisce che le adesioni siano così tante, perché si crea un momento straordinario di comunione e di conoscenza“.

E Marco Gallo, assessore alla Montagna della Regione concorda: “È una grande vetrina per il territorio e con un contributo importante per il sociale. Merito anche dei tanti volontari che daranno una mano”.

"E’ importante trovare strumenti come questi per promuovere il territorio - dice Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo e della Camera di commercio di Cuneo, oltre che originario proprio di Marene -. Si parla di uomini, di tradizioni, di territorio. Ma anche di futuro".

"Siamo di fronte a un evento che vede l’impegno importante della pro loco e di tutta la struttura organizzativa - dice Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo -. Ma merita una sottolineatura l’attenzione ad aspetti come l’impatto ambientale e la cura dei rifiuti, ma anche verso i celiaci. Spero che le presenze siano importanti".