“Un Fiore nel Piatto”: al via la decima edizione del concorso dedicato alla cucina con i fiori eduli, ideato e diretto da Loretta Tabarini

Si riaccendono i riflettori su “Un Fiore nel Piatto”, il concorso che celebra l’arte culinaria attraverso l'utilizzo in cucina dei fiori eduli. Questa decima edizione, sotto la direzione esperta di Loretta Tabarini, promette di incantare i palati con piatti innovativi e creativi in grado di esaltare sapori e aromi, confermando la mission del concorso: far scoprire e apprezzare i fiori come ingredienti dei piatti.

Anche quest'anno il concorso è gemellato con il Festival della Cucina con i fiori, un'iniziativa di grande richiamo ideata dal giornalista Claudio Porchia e promossa dall’associazione Ristoranti della Tavolozza. Il festival offre un palcoscenico ideale per mostrare le meraviglie culinarie che combinano ingredienti floreali e tradizione gastronomica locale. Loretta Tabarini sarà presente a Sanremo a Villa Ormond il 16 e 17 aprile per presentare la nuova edizione del concorso e portare all’attenzione del pubblico i piatti vincitori dell’ultima edizione del concorso che si è tenuto ad Iseo.

Le iscrizioni per partecipare al concorso sono ufficialmente aperte ed i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi nella creazione di piatti unici, sfociando in un grande evento finale, una cena di Gala prevista per il 26 dello stesso mese, nel corso della quale saranno presentati e degustati i piatti vincitori. Questo concorso si rivolge agli chef di ristoranti delle province di Brescia e Bergamo.

"Gli chef che parteciperanno dovranno presentare piatti realizzati con fiori eduli e erbe spontanee del nostro territorio - spiega Loretta Tabarini- e le creazioni degli anni precedenti hanno dimostrato come questi doni della natura, uniti a ingredienti semplici e genuini o accostati a materie prime più sofisticate, possano dar vita a ricette non solo deliziose, ma anche salutari e intelligenti, veri capolavori di arte culinaria. Molti dei piatti presentati in passato hanno trovato un posto d’onore nei menu di ristoranti d’autore, diventando protagonisti di esperienze gastronomiche di alto livello."

I piatti in gara saranno valutati da una giuria d'eccezione, composta da chef affermati, giornalisti e esperti del settore, che si riunirà lunedì 19 maggio. In base ai punteggi assegnati, verranno selezionate quattro ricette vincenti, le quali andranno a comporre un esclusivo «menu floreale» da presentare e degustare nel corso della Cena di Gala. Questo evento non sarà solo l’occasione per assaporare i migliori piatti, ma anche una celebrazione della creatività e dell’impegno degli chef che, unendo tradizione e innovazione, rendono ogni piatto un'esperienza multisensoriale, capace di raccontare storie e di trasmettere emozioni.

Per informazioni telefonare al 3398824098