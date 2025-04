L'ASL Cn1 e il passaggio alla cartella clinica elettronica grazie ai fondi PNRR, Guerra: "Passo in avanti per ottimizzare tempi e risultati"

L’Asl CN1 prosegue il suo percorso di digitalizzazione in linea con le indicazioni nazionali e regionali, sviluppando progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E’ dei giorni scorsi il completamento delle procedure per l’attuazione della cartella clinica elettronica che entra nel processo di dematerializzazione documentale; ciò significa che non soltanto la cartella, ma tutto il processo di creazione e gestione della stessa è digitale.

L’utilizzo dei fondi del PNRR per la digitalizzazione del sistema informativo di un ospedale può portare significativi miglioramenti nelle cure offerte ai pazienti. L’obiettivo è quello di gestire in modo organizzato tutti i dati relativi alla sua storia clinica e garantire continuità al suo percorso di cura: i dati clinici sono accessibili in tempo reale ai medici e agli operatori sanitari e consentono pertanto una diagnosi più rapida e accurata.

Inoltre un sistema informativo digitalizzato può anche supportare la telemedicina, già attuale ma in pieno sviluppo per garantire a chi non necessita di ricovero in ospedale, un’assistenza a distanza con grande beneficio sull’assistenza a domicilio: un miglioramento dell’accesso alle cure per pazienti cronici che vivono in aree remote.

In Asl CN1 il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema è avvenuto domenica 30 marzo, un giorno di affluenza ridotta ed ha quindi consentito di ridurre ai minimi termini i disagi.

Soddisfatto il direttore generale dell’Asl Giuseppe Guerra: “Con la cartella sanitaria elettronica la nostra Asl compie un ulteriore importante passo in avanti sia nell’utilizzo dei fondi PNRR, sia nell’obiettivo di digitalizzare le procedure interne alle strutture con ottimizzazione dei tempi e dei risultati. Parimenti procediamo sugli altri progetti: COT, già ultimate, e case di comunità che peraltro si legano perfettamente anche al processo di digitalizzazione che favorirà la gestione di una rete di cura e assistenza su un ampio territorio come quello della Cuneo 1.”