Volley: tutto pronto per il Torneo della Ceramica 2025, 86 le squadre ai nastri di partenza

Tutto è pronto per il Torneo della Ceramica 2025, che si terrà nei giorni venerdì 18 e sabato 19 aprile 2025 e organizzato da Mondovì Volley. L'evento vedrà la partecipazione di ben 86 squadre giovanili, provenienti da Piemonte e Liguria, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno.

Le categorie femminile in gara saranno: Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18, a cui si aggiunge l’Under 15 maschile, in collaborazione con Cuneo Volley.

Le partite si svolgeranno in 22 campi appositamente allestiti dai volontari nella giornata di giovedì 17 aprile, distribuiti in diverse strutture sportive nei comuni coinvolti. Un ringraziamento speciale va alle amministrazioni di Carrù, Ceva, Chiusa Pesio, Cuneo, Dogliani, Magliano Alpi, Mondovì, Morozzo, Rocca de Baldi, Roccaforte, Villanova Mondovì e Vicoforte per la loro disponibilità e collaborazione, che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Un sentito ringraziamento va alle istituzioni che hanno sostenuto l'iniziativa, garantendo il supporto necessario per la perfetta riuscita del torneo. Un riconoscimento speciale ai partner che hanno contribuito concretamente alla logistica e alla gestione dell’evento, alle società amiche che hanno collaborato nell’organizzazione (Chiusa Pesio Volley, Villanova Volleyball, VBC Mondovì, Volley Carrù, VBC Dogliani e Libertas Morozzo) e al Comitato FIPAV CN-AT, per il fondamentale contributo negli arbitraggi, assicurando professionalità e fair play in ogni incontro.

Presso il PalaManera, al termine delle finalissime delle categorie Under 15 maschile (ore 15.30) e Under 18 femminile (ore 17.15), si svolgerà il sorteggio della Lucky Volley, una speciale lotteria "sotto rete" pensata per rendere l’evento ancora più emozionante. A seguire le premiazioni di tutte le 86 squadre, che riceveranno gadget e premi.

Per informazioni dettagliate sul calendario delle partite e sugli orari, consultate i canali social dedicati al torneo (Facebook @torneo della ceramica e Instagram @torneodellaceramica).

Vi aspettiamo numerosi per applaudire i 1.200 atleti e atlete, insieme ai loro staff tecnici e celebrare la pallavolo giovanile, in un’atmosfera di passione e fair play.