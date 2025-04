Cala il sipario su Fossano capitale della zootecnia con la premiazione della 96esima Fiera del Vitello Grasso [VIDEO]

Con oggi, mercoledì 9 aprile, cala il sipario su Fossano capitale della zootecnia. Con la premiazione della 96esima edizione della Fiera del Vitello Grasso in piazza Dompè si chiudono le giornate dedicate alle mostre bovine iniziate il 5 aprile scorso con i migliori bovini di razza Piemontese, della Pezzata Rossa Italiana e della Frisona Italiana.



Centinaia gli allevatori provenienti da tutta la provincia per l’esposizione e la valutazione morfologica.



Ben 71 i capi che hanno partecipato solamente alla Fiera del Vitello Grasso confermandosi un appuntamento di riferimento per il settore e per tutta la provincia non solo per gli addetti ai lavori, registrando un incremento di adesioni. Nel tempo, quasi un secolo di storia, ha infatti acquisito sempre più un valore culturale e identitario, che affonda le sue radici nella tradizione.





Guarda qui il video:





Ancora una volta la manifestazione promossa dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ha voluto dar merito al mondo degli agricoltori cuneesi, affidandosi ad una giuria tecnica.



“Tutti i capi esposti alla Fiera e in concorso sono davvero di alta qualità – commenta orgoglioso il sindaco di Fossano Dario Tallone -, che ben rispecchiano il lavoro e il sacrificio dei nostri allevatori. Lo dimostra anche la difficoltà dei giudici nella scelta dei premiati per ciascuna categoria. Siamo orgogliosi della risposta ricevuta per le manifestazioni legate al comparto su cui puntiamo e crediamo”.





Intanto l'Amministrazione comunale è già al lavoro per la confermata Mostra Nazionale della razza bovina Piemontese che tornerà in autunno.

Altrettanto soddisfatto l'assessore comunale all'Agricoltura Giacomo Pellegrino: “A Fossano in questi giorni sono transitati i migliori 200 bovini della provincia. Continueremo in questa direzione e a sostegno delle tante aziende che rappresentano non soltanto una porzione dell'economia provinciale, ma anche tradizione e cultura”.



A tal proposito è stata l'occasione per evidenziare come le nuove politiche del settore agricolo anche europee e i cambiamenti climatici contribuiscano ad affrontare nuove sfide, trasformandolo in opportunità con tenacia e passione. Un segnale di evoluzione si è potuto riscontrare sui tanti giovani allevatori premiati e presenti, che non si fanno scoraggiare dalle difficoltà e scommettendo su sè stessi con fiducia e motivazione.



“Fondamentale tenere in vita manifestazioni come queste – commenta Elia Dalmasso, presidente ARAP, l'associazione regionale allevatori del Piemonte - sia come vetrina per le soddisfazioni degli stessi allevatori, ma anche per la prosecuzione di un lavoro di valorizzazione e consapevolezza del comparto in continua evoluzione. Negli ultimi decenni sono migliorate l'alimentazione e la sostenibilità ambientale”.