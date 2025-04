Coldiretti a “Cuneo in fiore”: tipicità firmate Campagna Amica e impegno per la trasparenza in etichetta

Domenica 13 aprile a Cuneo, fra piazza Galimberti e via Roma, in occasione di “Cuneo in fiore e Biofotovoltaico”, manifestazione dedicata alle eccellenze ortoflorovivaistiche e alle energie alternative, Coldiretti Campagna Amica porterà un tripudio di colori e sapori nel cuore cittadino.

Sotto i tradizionali gazebo gialli, i produttori Coldiretti del circuito Campagna Amica dal Piemonte e dalla Liguria proporranno ortofrutta fresca di stagione, composte, succhi, prodotti essiccati, miele e derivati, nocciole, formaggi freschi e stagionati a base di latte vaccino e ovino, salumi, vini, oltre ai fiori.

“Una bella occasione di incontro e dialogo tra consumatori e produttori, che porteranno in città uno spaccato della nostra agricoltura. La valorizzazione del lavoro di noi agricoltori passa anche da qui, oltre che dall’introduzione dell’obbligo dell’etichettatura d’origine su tutti gli alimenti, affinché i consumatori possano fare scelte d’acquisto consapevoli. È ora di dire basta allo scandalo dell’attuale Codice doganale sull’origine dei cibi che consente l’italianizzazione grazie ad ultime trasformazioni anche minime sul nostro territorio” evidenzia Paolo Quaranta, presidente Coldiretti di Zona Cuneo.

“Per questo – spiega Massimo Meineri, segretario Coldiretti di Zona Cuneo – nello stand istituzionale Coldiretti in piazza Galimberti, tutti i cittadini potranno partecipare alla raccolta firme #nofakeinitaly per una proposta di legge europea di iniziativa popolare, volta a migliorare la trasparenza in etichetta di tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione europea”.

A supporto della battaglia per la trasparenza, Coldiretti ha lanciato anche la prima serie podcast dedicata al tema dell’etichettatura d’origine, “Tutto in etichetta”.

Realizzata da Chora Media e promossa da Coldiretti, la serie podcast è pensata per orientare i cittadini nella lettura dell’etichetta, carta d’identità del cibo, e nelle proprie scelte alimentari; un percorso di approfondimento per analizzare, insieme ad esperti in materia, tutto ciò che c’è in etichetta, ma soprattutto quello che manca e che, invece, servirebbe per garantire trasparenza ai consumatori.