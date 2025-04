Fossano, Corrado Bertello è il nuovo responsabile per la sede CIA Agricoltori italiani

Corrado Bertello, 48 anni, di Bernezzo, è il nuovo responsabile della sede Cia Agricoltori italiani di Fossano, in carica dal 1 aprile. Perito agrario, con una lunga e qualificata esperienza dirigenziale nel settore della rappresentanza agricola, Bertello opera da anni a tutto campo nel settore primario della provincia di Cuneo, tra Mondovì, Ceva, Cuneo e Fossano, prima con ruoli tecnici, come consulente vitivinicolo, corilicolo, orticolo, di agricoltura biologica, laboratorio analisi enologiche, colture sperimentali e formazione, e poi come funzionario con responsabilità dell’organizzazione diretta di dipendenti degli Uffici di Patronato, previdenza agricola, gestione aziendale, finanza agevolata e fiscale agricola.

Bertello, due figli, è anche un appassionato coltivatore di nocciole, gestendo in proprio l’azienda dei nonni materni a Monteu Roero. Da ragazzo ha gareggiato come ciclista su strada, facendo il militare nel reparto atleti dell’Esercito.

«Con l’arrivo di Bertello - spiega il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone -, la sede Cia di Fossano ottiene quel potenziamento che la crescita della nostra Organizzazione sul territorio aveva reso indispensabile, nell’ottica di offrire la migliore assistenza alle imprese agricole, sia sul piano della consulenza su misura, a seconda delle specifiche necessità, sia nella programmazione di investimenti e scelte strategiche che richiedono confronti tecnici adeguati. L’agricoltura del Fossanese rappresenta un volano economico di primaria importanza per l’intero comprensorio e merita la massima attenzione, nell’interesse di tutti».

A dare per primo il benvenuto a Corrado Bertello, complimentandosi con lui e augurandogli buon lavoro, è stato il presidente provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, Claudio Conterno.