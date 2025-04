L'Aster Cheer trionfa al Campionato Nazionale CSI: dal successo ai prossimi appuntamenti internazionali

Questo weekend, il 5 e 6 aprile 2025, si è concluso il Campionato Nazionale CSI di Como, un evento che ha visto protagonisti molti atleti di Aster Cheer. Numerosi di loro hanno fatto il loro debutto in competizioni ufficiali, ottenendo risultati eccellenti e altamente soddisfacenti. Il team Mini Primary ha raggiunto un meritatissimo quinto posto, grazie a una performance solida e a un esercizio ben eseguito. I coach sono estremamente soddisfatti del lavoro svolto.

Il Team Senior Advanced ha trionfato, conquistando il primo posto e confermandosi campioni nazionali della categoria.

Il Groupstunt All Girl ha ottenuto il primo posto, mantenendo il titolo vinto lo scorso anno. Mentre le atlete del Yunior All Girl Junior Median hanno debuttato nella loro categoria con una brillante performance, arrivando terze sul podio. Anche il Groupstunt Coed Junior Median ha fatto un'ottima figura, arrivando secondo sul podio, con una performance che ha conquistato giudici e pubblico.

Tutti i coach sono entusiasti e soddisfatti dei risultati ottenuti durante questo intenso weekend di competizioni.

I prossimi appuntamenti per gli atleti di Aster includono i Mondiali che si terranno a Orlando, in Florida, dal 23 al 25 aprile 2025, con ben 7 atleti della società convocati nelle due squadre nazionali. A maggio, invece, gli atleti Junior e Senior si preparano per il SALC (Summer All Level Championship), che si terrà ad Amburgo il 17 maggio 2025. Per le più giovani, le atlete Mini, il prossimo appuntamento sarà il 7 e 8 giugno all'Open di Movieland e Caneva world.

Un altro evento importante per la società Aster si terrà questa settimana, l'11 aprile 2025, al Bosco di Camilla nel Parco Fluviale, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, in collaborazione con Zonta Club. Gli atleti saranno coinvolti nella piantumazione di un nuovo albero e saluteranno i ragazzi che stanno per partire per rappresentare l'Italia nella nazionale.

Un weekend ricco di successi e un futuro altrettanto promettente per gli atleti di Aster Cheer!