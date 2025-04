Antonio Lattarulo rilancia e allunga: da Sommariva del Bosco a Sanremo 262 chilometri di solidarietà

Domani, giovedì 10 aprile, alle ore 9.30, il podista monticellese Antonio Lattarulo ripartirà per un'altra impresa sportivo-benefica.

Questa volta lo start avverrà da piazza Seyssel a Sommariva del Bosco, mentre l’arrivo è sempre fissato davanti alla statua di Mike Bongiorno in via Escoffier a Sanremo, dopo 262 km di corsa e solidarietà.

Percorso più lungo dunque rispetto allo scorso anno, ma traiettoria simile, dal Roero al mar Ligure, per tre giorni di fatica e una buona causa: la raccolta di fondi attraverso www.retedeldono.it per le associazioni sociali “L’Amore è…” di Imperia e “Sommariva del Bosco Solidale odv”.

Da alcuni anni Antonio Lattarulo si dedica a queste iniziative, essendo un atleta con notevoli capacità di resistenza e un cuore grande.

Il suo slogan “Correre è bello, correre per qualcuno che non conosci è oltre, oltre ogni impresa” dice molto dello spirito con cui affronta questa nuova avventura, dopo un programmato periodo di preparazione:

“262 km no stop sono una distanza che merita rispetto. Mi sono allenato bene e riposato in questi ultimi giorni, per cui mi sento pronto. Corro da quando sono nato, nella mia vita ho corso oltre 270.000 km. Dal 2012 corro per andare incontro a chi non può. Ringrazio anticipatamente i Comuni che ci danno il patrocinio, lo sponsor Nibo Fotovoltaico e il mio staff, Alessandro organizzazione evento per Nibo, Jose e Jacopo lo staff che mi seguirà in auto, Simone e Chiara per organizzazione a Sanremo, Youssif per organizzazione a Sommariva del Bosco, Cristina VideoMaker, Manuela Social Media Manager e Pierluigi che mi affiancherà da Savona. Ci vediamo a Sanremo sabato pomeriggio!”.

Antonio Lattarulo sarà anche ospite lunedì 14 aprile ai microfoni di Radio Alba nel corso della trasmissione serale “Lunedì Sport”, dove racconterà i dettagli dell’impresa.