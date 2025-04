I saluti dell'Amministrazione borgarina al Luogotenente dei Carabinieri Antonio Sollazzo

Giovedì 3 aprile il Comune di Borgo San Dalmazzo ha reso omaggio al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Luogotenente Antonio Sollazzo, prossimo al pensionamento. A pochi giorni dalla fine della sua carriera professionale l'Amministrazione ha voluto consegnare al militare un attestato di ringraziamento per il lavoro svolto a favore della comunità.



Classe '65, originario di Bari, Sollazzo ha iniziato la Scuola Sottufficiali nel 1987 (a Velletri e Vicenza). Dopo i 2 anni di formazione entra in servizio prima a Torino e poi a Susa. Nel 1994 è assegnato alla Stazione di Borgo San Dalmazzo. Dal '96 è Comandante della Stazione di Demonte, incarico che ricoprirà per 8 anni, per poi tornare a guidare la Stazione borgarina, incarico condotto per 20 anni.



«Ho avuto un ottimo rapporto con tutte le Amministrazioni, i comandi di Polizia locale, i parroci e le associazioni - commmenta Sollazzo -, ormai Borgo San Dalmazzo è una seconda casa e in effetti rimarrò a vivere in città, dove sono stato bene. Spero che il mio operato sia stato apprezzato».



«Borgo ha un tessuto sociale sano - spiega il Comandante -, sotto molti aspetti è ancora un'isola felice. I reati che più insistono sul territorio sono le truffe agli anziani, oggi sempre più spesso attuate attraverso i canali digitali, e i piccoli furti. Ci tengo a sottolineare il buon lavoro svolto in riferimento alla violenza sulle donne, l'approccio della Stazione borgarina a determinati reati di genere ha prodotto buoni risultati».



All'incontro ha partecipato il Maggiore Luca Rossi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo.