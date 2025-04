Il "nuovo volto" del mercato coperto di Cuneo, Serale: "Una struttura così bella non può aprire solo due giorni a settimana"

"E ' una progettualità che ho in testa da un po'. Una struttura così bella non può essere aperta solo due mattine a settimana. L'idea è quella di aprire sette giorni su sette, anche in altri orari, con la prospettiva di attrarre turisti e anche in un'ottica di rivitalizzazione del mercato cittadino".

Torniamo a parlare di mercato coperto, quello di piazza del Seminario, nel cuore della città di Cuneo. E lo facciamo con Luca Serale, assessore alle Attività produttive.

Ne abbiamo scritto lunedì 7 aprile, intercettando una delibera dell'amministrazione. Descrive un progetto bello e interessante, che guarda lontano, che fa bene alla città e a tutto il territorio.

"Si tratta di un sogno che, con la partecipazione a questo bando da 210 milioni dedicato allo sviluppo delle aree dismesse o in disuso, ora diventa un progetto. L'obiettivo è quello di trovare le risorse per rifunzionalizzare questo spazio. Parliamo di un intervento stimato in poco più di 4 milioni di euro. Saranno tantissimi i progetti in gara e non sarà facile ottenere le risorse, ma abbiamo uno studio di fattibilità tecnico-economica che ci consentirà, se necessario, di provare ad intercettare risorse percorrendo anche altre strade", evidenzia Serale.

L'amministrazione ci crede fortemente, sottolinea ancora il vicesindaco, che amplia lo sguardo a tutta l'area. "Sempre per questo bando, abbiamo presentato uno studio per la realizzazione di un parcheggio di interscambio sul lato Stura, collegato con un ascensore che arrivi fino all'altipiano, più o meno all'altezza di via Dronero, in un'ottica di maggiore accessibilità al centro cittadino e, ovviamente, di alleggerimento del traffico".

Ma è quello del mercato coperto il progetto più complesso e articolato. Perché può davvero diventare un luogo di forte attrattività, come succede per i mercati coperti di tante città d'Europa. Con le dovute proporzioni. Ma quanto a prodotti tipici, qualità e offerta di esperienze legate al cibo, Cuneo e la provincia tutta non sono seconde a nessuno.

Creare in piazza del Seminario un mercato dove poter comprare e consumare prodotti freschi e locali è un obiettivo che l'amministrazione fa bene a perseguire in tutti i modi. Ossia, intercettando bandi e risorse.

Cosa prevede lo studio realizzato da Tautemi Associati?

L’idea è quella di un luogo vivo, aperto, multifunzionale: un mercato che non si spenga a mezzogiorno, ma che si trasformi in punto di ritrovo, spazio per degustazioni, cibo locale, eventi e serate. E' prevista la realizzazione di una grande cucina.

Il progetto guarda anche oltre: nei locali interrati si immagina un centro logistico per la distribuzione dei prodotti freschi, pensato per rifornire attività del centro e privati.

Sono previsti dei servizi igienici e docce per gli eventi più importanti, come la Granfondo Fausto Coppi o il festival Mirabilia, un deposito sicuro per le biciclette

Per fare del mercato di piazza del Seminario una vera e propria piazza coperta, dove la spesa si intrecci con l’esperienza e la socialità. Senza rinunciare all'attenzione alla qualità dei prodotti del territorio, per i quali questo spazio diventerebbe una bellissima vetrina, capace di attrarre, come succede nei mercati delle più grandi città europee, anche e soprattutto turisti.

In allegato alcune immagini del mercato coperto, scattate ieri mattina, giorno di mercato cittadino.