Cinquant'anni di Kinder Sorpresa in un laboratorio dedicato alla "Milano Design Week" [FOTO]

Un’occasione per andare dietro le quinte della creazione delle sorprese, dall’idea alla realizzazione finale, ripercorrendo la storia di un marchio in continua evoluzione

Questo il senso della presenza del celebre ovetto nato dalla fantasia di Michele Ferrero alla Milano Design Week 2025. Da domani, giovedì 10, a sabato 12 aprile in via Novi 2 a Milano aprirà al pubblico il Kinder Sorpresa Design Studio, uno spazio esperienziale unico nel suo genere, dove gli ospiti toccheranno con mano la passione, l’ingegno e la cura che creativi, designer e ingegneri Ferrero dedicano ogni giorno alla creazione delle celebri sorprese Kinder, sviluppate internamente attraverso una divisione dedicata, avvalendosi del supporto di esperti e dopo lunghe fasi di studio, ricerca e rigorosi controlli di sicurezza.

Un viaggio emozionante nel cuore di un mondo pensato per ispirare la fantasia e regalare stupore a intere generazioni di bambini, e non solo.

Grazie a una tecnologia innovativa, i visitatori potranno sperimentare l’emozione di trasformare loro stessi in una sorpresina Kinder®. Un’esperienza unica che unisce tecnologia, creatività e divertimento per trasportare il pubblico dentro l’universo magico delle sorprese dell’ovetto più amato al mondo. Al termine dell’esperienza tutti gli ospiti riceveranno sullo smartphone la propria figura in stile Kinder®, e 50 fortunati avranno la possibilità di ricevere fisicamente a casa il proprio avatar 3D, custodito in un’elegante teca.

COSA C’E’ DIETRO A UNA SORPRESA KINDER

Era il 1974 quando il gusto della sorpresa ha assunto la forma perfetta: l’ovetto Kinder®, ideato da Michele Ferrero con l’intento di regalare a bambini e adulti la possibilità di vivere e donare l’emozione della Pasqua tutto l’anno. Un manifesto della volontà del Gruppo Ferrero di realizzare prodotti unici e inimitabili, capaci di offrire a genitori e bambini l’opportunità di condividere momenti di gioia, divertimento, scoperta e gioco in famiglia.

Dietro una sorpresa Kinder® si celano diverse e laboriose fasi, che partono dallo studio dei trend nel mondo del giocattolo, dei personaggi e della giocabilità da parte della divisione interna al Gruppo, supportata dai centri di innovazione Ferrero di Chicago e Singapore. Creativi, designer e ingegneri Ferrero, in collaborazione con agenzie creative e università internazionali di Design e Ingegneria, sviluppano proposte innovative e all'avanguardia sottoforma di sketch, che diventano in fase di prototipazione 3D i primi modelli fisici che riproducono le caratteristiche estetiche della sorpresa. Successivamente si verifica l’effettiva possibilità che la sorpresa in tutte le sue componenti possa essere contenuta nell’iconico “barilotto” giallo posto all’interno dell’uovo, dopodiché si entra nel processo di trasformazione dei prototipi in soggetti realizzati su scala industriale.

Durante la fase di ingegnerizzazione si progettano e si costruiscono gli stampi e le attrezzature che permetteranno di garantire gli elevatissimi standard di qualità e di sicurezza delle sorprese Kinder® durante la loro produzione.

La qualità è ricercata in ogni singolo passaggio, e viene continuamente verificata per assicurare che ogni sorpresa non solo stupisca, ma rispetti i criteri più rigorosi in termini di sicurezza e affidabilità.

OGNI ANNO OLTRE NUOVE 300 SORPRESE

Ogni anno Ferrero crea oltre 300 nuove sorprese con l’intento di offrire un assortimento vasto ed eterogeneo. Dalle figurine in metallo degli anni '70 alle serie speciali dipinte a mano degli anni '90, come le Tartallegre, gli Happypotami, i Coccodritti e tante altre, fino agli animali Natoons e agli amati supereroi contemporanei, sono tantissime le tipologie di soprese sviluppate internamente o tramite contratti di licenza, per la gioia di adulti, bambini e di oltre un milione di collezionisti in tutto il mondo.

NATO NEL 1974

Sin dalla sua nascita nel 1974, la forma di Kinder Sorpresa, un uovo di cioccolato che nasconde una sorpresa all'interno, è un esempio di design che gioca con le aspettative e l'esperienza del consumatore integrando qualità, emozione e innovazione in un unico prodotto.

Il design accattivante dell’uovo e la continua innovazione delle sorprese sono stati determinanti nel successo sul mercato a cui, nel 1979, si aggiunge il “barilotto” che racchiude le sorprese e che nel tempo ha cambiato la propria forma, adattandosi alle nuove esigenze di sicurezza fino a diventare uno standard di riferimento per tutti i produttori di giochi.

LA REALTA’ AUMENTATA

L’impatto della tecnologia nella vita quotidiana ha cambiato radicalmente il modo di approcciarsi al gioco, ed è per questo che, in linea con il continuo spirito di innovazione di Ferrero, nel 2020 è nata APPLAYDU, la piattaforma digitale con contenuti ludo-educativi per tutta la famiglia che, tramite la scansione di un QR code presente all’interno di Kinder Sorpresa permette di aprire un mondo magico dove le sorprese prendono vita grazie alla realtà aumentata. Al suo interno tante attività, sicure e adatte a ogni età, che consentono la supervisione degli adulti, che a loro volta possono essere sia compagni di gioco che contestualmente monitorare l’uso e i progressi dei bambini.

I NUMERI DI KINDER SORPRESA

Dopo 50 anni, con una presenza in 80 Paesi nel mondo, Kinder Sorpresa è ancora un prodotto iconico perché racchiude tre elementi in uno: l’emozione di “scartare”, la gioia di assaporare un ovetto dal gusto e dalla qualità inconfondibili e la magia della sorpresa, suscitando sempre grandi emozioni, nonostante il formato sorprendentemente piccolo.

Sono 6 gli stabilimenti che producono Kinder Sorpresa nel mondo: oltre ad Alba, Arlon, Belsk, San José, Vladimir, La Pastora.

Ogni giorno viene ideata una nuova sorpresina, oltre 300 sorprese all’anno.

Il processo completo, dall’idea creativa all’arrivo delle sorprese sul mercato, dura circa 2 anni.

l tempo di sviluppo massimo di una sorpresa è di circa 9 mesi dal momento in cui viene disegnato il primo bozzetto alla realizzazione del primo esemplare industriale.

Nel mondo ci sono oltre 1 milione di collezionisti di Kinder Sorpresa.

Solo in Italia, ogni anno più di 4,5 milioni di famiglie acquistano Kinder Sorpresa.

Ogni sorpresa viene sottoposta fino a 75 test diversi prima di poter essere approvata per la produzione, mentre 48 test sono quelli richiesti dalla legge.