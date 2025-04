Lavoratori del 118 verso il trasferimento in Azienda Zero: il no del Nursind

Stamattina si è tenuto il il tavolo politico inerente il trasferimento dei lavoratori dell’emergenza territoriale verso l’Azienda Zero.

Il Nursind ha più volte richiamato i vertici della Regione Piemonte ai propri obblighi decisionali per garantire ai professionisti dell’emergenza sanitaria territoriale le migliori condizioni di tutela giuridica e riconoscimento economico, in particolare per quegli istituti contrattuali che li hanno visti esclusi fino ad oggi.

"In assenza di una posizione in merito da parte dell’assessorato alla Sanità regionale - scrive il Nursind regionale - qualsiasi tavolo da parte nostra non sarà minimamente preso in considerazione. Nel corso dell’incontro le organizzazioni sindacali in modo unitario hanno ribadito che la legge vigente non permette alcuna cessione di rami d’azienda. La trattativa si preannuncia estremamente complessa e trova tra i suoi peggiori ostacoli, l’atteggiamento arrogante e irrispettoso messo in atto dal commissario di Città della Salute, nonostante il tema riguardi tutti i lavoratori del comparto dell’emergenza regionale. È altrettanto chiaro che un sistema così delicato e vitale per la popolazione non possa essere compromesso da atteggiamenti irresponsabili, quindi da parte nostra sarà speso il massimo impegno per trovare la miglior soluzione possibile.