Protezione e innovazione: il contributo di Work Secure in termini di sicurezza aziendale

Work Secure (www.worksecure.it), azienda italiana con oltre 15 anni di esperienza, costituisce un autentico punto di riferimento per le imprese moderne. Dispone, infatti, di un catalogo completo, che annovera prodotti e soluzioni pensati per garantire la protezione del personale e ottimizzare la gestione delle condizioni di lavoro.

L’assortimento, composto da oltre 10.000 articoli e in continuo aggiornamento, è pensato per soddisfare le esigenze di diversi settori, tra cui edilizia, industria, logistica, ristorazione e sanità.

Ma quali sono, quindi, le opzioni disponibili? S’incontrano, ad esempio, diversi modelli di scarpe antinfortunistiche, che combinano comfort e sicurezza grazie a materiali tecnologicamente avanzati, capi ignifughi e antistatici, oltre a caschi e imbracature per lavori in quota.

Inoltre, possiamo ricordare guanti resistenti al taglio e occhiali protettivi, indispensabili per mansioni che espongono le mani e gli occhi a rischi fisici o chimici.

Per il settore industriale, sono disponibili tute e pantaloni con rinforzi strategici, pensati per resistere all’usura. La linea Payper HO.RE.CA, invece, è dedicata alla ristorazione e all’ospitalità. Completa l’offerta l’abbigliamento ad alta visibilità (gilet, pantaloni e giacche).

L’e-commerce vanta collaborazioni con marchi di prestigio internazionale, come Skylotec, Petzl, Honeywell, Guide Gloves, Kask, Irudek, Airbank, Sip Protection e Tractel, a garanzia di qualità e affidabilità.

Per assicurare la conformità degli articoli alle normative vigenti, Work Secure offre alle imprese una serie di servizi tecnici ad hoc. Tra questi, rientrano le ispezioni obbligatorie su DPI e attrezzature per lavori in quota, la revisione dei rilevatori Gas Alert e la verifica, attraverso il Fit Test, dell’aderenza delle maschere filtranti al volto degli operatori che entrano in contatto con polveri sottili e agenti chimici.

Work Secure offre poi il servizio di outsourcing del magazzino, che consente alle imprese di delegare la gestione delle scorte, assicurando sempre la disponibilità dei materiali necessari e ottimizzando tempi e risorse.

La piattaforma è intuitiva e permette di navigare con facilità tra le diverse categorie di prodotti. Gli ordini effettuati entro le ore 12:00 vengono spediti in giornata, sia in Italia che in Europa. Per importi superiori a 49,90 euro, le consegne sono gratuite. Inoltre, le opzioni di pagamento, come PayPal e carta di credito, proteggono i dati sensibili degli utenti durante le transazioni.

Con un’offerta diversificata e un servizio di assistenza dedicato, infine, Work Secure affianca le imprese nel raggiungimento di elevati standard operativi, contribuendo a migliorare la protezione del personale e l’efficienza organizzativa.

















