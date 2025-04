Solana sotto pressione: whale perde quasi 700.000 dollari e torna su Binance

Una whale crypto ha subito una perdita di quasi 700.000 dollari dopo aver ritirato 202.604 token Solana ($SOL) dallo staking, trasferendoli su Binance in un tentativo di limitare i danni causati dal calo di prezzo.

Secondo i dati di Lookonchain, il portafoglio aveva inizialmente spostato l’equivalente di oltre 24 milioni di dollari in SOL verso un wallet di staking circa tre settimane fa, quando il prezzo era vicino ai 124 dollari. La decisione di tornare su Binance evidenzia l'incertezza del mercato e la pressione ribassista che continua a colpire Solana nelle ultime settimane.

Nelle ultime ore, il mercato delle criptovalute è stato scosso da un notevole calo: una whale ha ritirato oltre 202.000 token Solana ($SOL) dal proprio wallet di staking e li ha trasferiti su Binance, registrando una perdita stimata di circa 678.000 dollari. Il motivo? Una discesa improvvisa del prezzo di SOL, che ha spinto l’investitore a liquidare la posizione per contenere ulteriori danni.

Secondo quanto riportato da Lookonchain, la whale in questione aveva inizialmente prelevato 201.755 SOL da Binance circa tre settimane fa, per un controvalore di circa 24,3 milioni di dollari. A quel tempo, il prezzo di Solana era prossimo ai 124 dollari. I token erano stati destinati allo staking, una pratica utilizzata per ottenere rendimenti passivi. Tuttavia, la recente flessione del mercato ha spinto l’investitore a riconsiderare la propria strategia.

Le analisi on-chain mostrano un flusso graduale di token SOL nel tempo, con diversi movimenti provenienti da hot wallet Binance: 157.909 SOL, 43.847 SOL e anche frazioni minori. Dopo aver subito una perdita significativa, la whale ha ritirato 202.651 SOL (circa 24,27 milioni di dollari) e li ha infine inviati nuovamente su Binance, probabilmente per essere venduti.

L’episodio mette in evidenza due aspetti fondamentali: da un lato, la forte volatilità che continua a caratterizzare il mercato delle criptovalute, dall’altro la vulnerabilità anche degli investitori più grandi. La mossa della whale sembra essere stata un tentativo di massimizzare i ritorni dallo staking, ma si è conclusa con una perdita concreta in un breve arco di tempo.

Il caso ha acceso i riflettori su Solana, il cui prezzo resta sotto pressione a causa dell’incertezza del mercato arrivando a perdere il 16% in 24 ore. Gli analisti osserveranno con attenzione i prossimi movimenti per capire se si tratti di una correzione temporanea o dell’inizio di un trend ribassista ancora più esteso. Nel frattempo, la prima layer 2 proprio su Solana continua a guadagnare slancio in prevendita. Scopriamo di cosa si tratta.

Solaxy supera i $29 milioni in prevendita: questa soluzione punta a rivoluzionare Solana

La prevendita di Solaxy (SOLX) continua a sorprendere, con una raccolta che ha ormai superato i 29 milioni di dollari. Un risultato straordinario per un progetto ancora in fase iniziale, ma che ha già attirato l’attenzione di investitori e sviluppatori grazie a un’idea chiara: offrire a Solana una soluzione di scalabilità concreta attraverso un layer 2.

Solaxy nasce come risposta alle crescenti difficoltà di Solana nel gestire l’impennata del traffico, aggravata dall’ascesa delle meme coin. La chain, infatti, ha mostrato segni di congestione e rallentamenti, rischiando di perdere valore. In questo scenario, Solaxy si propone come un’infrastruttura complementare capace di alleggerire la rete principale e di creare nuove opportunità per gli sviluppatori.

Il progetto, primo layer 2 dell’ecosistema Solana, adotta un approccio già sperimentato con successo su Ethereum. Oltre a migliorare le performance, Solaxy introduce anche due innovazioni fondamentali: un sistema di sicurezza potenziato e una maggiore interoperabilità tra blockchain. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante in un settore dove la comunicazione tra chain rimane una sfida aperta.

Il token SOLX, cuore pulsante della rete, sarà utilizzato per pagare le commissioni sulla nuova chain. Se l’adozione sarà ampia, la domanda di SOLX potrebbe esplodere, facendo lievitare il prezzo. Attualmente il token è acquistabile al prezzo di 0,001686 dollari, ma molti analisti ipotizzano una crescita esponenziale una volta che arriverà sugli exchange.

Comprare SOLX è estremamente semplice. Basta visitare il sito ufficiale della prevendita, connettere il proprio wallet crypto ed effettuare il pagamento tramite criptovalute o carta. Considerata la capitalizzazione iniziale e il posizionamento strategico, Solaxy potrebbe diventare uno dei principali protagonisti del prossimo ciclo di mercato crypto.

















