Cibo, filiere, sviluppo sociale: quattro appuntamenti per costruire il futuro del territorio

Il GAL Langhe Roero Leader lancia il ciclo di incontri “Cibo, filiere, sviluppo locale”, un percorso dedicato alla comprensione del valore strategico delle filiere corte e della biodiversità agroalimentare come leve di sviluppo per salute, ambiente ed economia. Gli appuntamenti si svolgeranno tra aprile e maggio in orario pomeridiano presso la Sala Convegni della Banca d’Alba, in Via Cavour 4, rivolgendosi a imprese agricole, operatori della trasformazione e della ristorazione (sia turistica che collettiva), Enti pubblici e stakeholder del territorio.

L’obiettivo è quello di favorire un confronto strutturato fra produttori, ristoratori, trasformatori e distributori, mettendo in rete competenze, ma soprattutto risorse e opportunità di crescita, proponendo l’adozione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide locali con un approccio partecipativo. Gli incontri, organizzati con la consulenza tecnica di PTS Clas e PTS Agribusiness e la supervisione scientifica di Vitaliano Fiorillo (Direttore AGRI Lab SDA Bocconi e AD PTS Agribusiness), sono infatti strutturati nell’ottica dello scambio. Ogni appuntamento comprenderà due momenti: una prima parte con relazioni tecniche, buone pratiche e casi di successo, seguita da tavoli di confronto in cui i partecipanti potranno dialogare direttamente con i relatori e avviare potenziali progettualità.

«La biodiversità agroalimentare non è solo un patrimonio da custodire, ma una risorsa strategica per il futuro delle nostre imprese e della comunità - dichiara Massimo Gula, Presidente del GAL Langhe Roero Leader. - Coltivare biodiversità significa coltivare futuro: vogliamo partire, attraverso piccoli passi, e abbracciare l’idea di un percorso in cui le varie categorie della società siano ingaggiate per un obiettivo condiviso. La strategia del GAL punta sul BuonCibo, che sia buono per le persone e per il territorio su cui viviamo; - prosegue Gula – questi incontri intendono stimolare il tessuto socio-economico a collaborare, ad aprirsi a nuove prospettive e immaginare progetti diversificati ma uniti da una visione comune, da candidare sui futuri Bandi del GAL».

Il calendario di incontri si aprirà il 16 aprile con l’appuntamento “Il futuro del settore agroalimentare siamo noi”, per poi continuare a maggio nelle seguenti date: il 7 maggio, con “Opportunità per aziende agricole in evoluzione”; il 14 maggio con “Direzione competitività: collaborazione lungo la filiera”; il percorso si conclude il 22 maggio, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che i partecipanti avranno modo di celebrare con l’ultimo incontro “Civitas sana in agro sano”. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

“Cibo, filiere, sviluppo locale” è un progetto che vuole lasciare un’eredità concreta, preparando il territorio a cogliere le opportunità dei prossimi Bandi di Finanziamento 2025-2026 del GAL Langhe Roero Leader, nei quali la biodiversità agroalimentare e la collaborazione in filiera ricopriranno un ruolo centrale, in quanto elemento distintivo del nostro territorio e opportunità concreta di sviluppo sostenibile e competitività.

«Le filiere corte rappresentano un pilastro essenziale per il futuro sostenibile del nostro territorio. Ridurre la distanza tra produttori e consumatori non solo garantisce alimenti più freschi e di alta qualità, ma promuove anche economie locali più resilienti e trasparenti - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. - Allo stesso tempo, la biodiversità agroalimentare è una ricchezza inestimabile da preservare perché custodisce la memoria delle nostre tradizioni, sostiene gli equilibri ecologici e offre soluzioni innovative per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Lavorare insieme per valorizzare questi aspetti significa investire nel benessere delle generazioni presenti e future».

Un progetto di GAL Langhe Roero Leader, finanziato nell’ambito del PSR 2014-2022 in prospettiva del CSR 2023-2027, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo. Si ringrazia la Banca d’Alba per la location.

