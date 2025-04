Settimana green e "Green wall": il Des Ambrois "fa la scelta giusta" con docenti e studenti, dialogando con il territorio valsusino

“Il futuro sei tu, fai la scelta giusta”. Con questo claim continua l’impegno profuso per una scuola sostenibile, con una settimana “green” organizzata dall’Istituto Des Ambrois di Oulx: un percorso intenso cominciato nell’anno scolastico 2021/2022 con l’obiettivo di coinvolgere il territorio con iniziative di ampio respiro anche grazie alla partecipazione attiva dei comuni di Susa, Oulx, Sestriere e Bardonecchia e di tutta la Valle di Susa. Nel corso degli ultimi quattro anni scolastici la vocazione ambientalista del polo scolastico ulcense si è concretizzata passando da iniziative intra-scolastiche con finalità didattiche a vere e proprie iniziative sul territorio valsusino, ora sublimate in una settimana di eventi green incentrata sullo slogan precedentemente citato.

«Esiste una forte sinergia fra il nostro istituto, l’Ufficio Scolastico Regionale e gli enti locali su questi temi – sottolinea Domenico Baglioni, dirigente scolastico del Des Ambrois -. Non potrebbe essere altrimenti, partendo da una settimana di eventi green per poi arrivare ad azioni sempre più concrete ed incisive verso studenti, famiglie, docenti. Tutelare la natura e l’ambiente rappresenta una priorità per noi: siamo una scuola innovativa immersa nel verde, non possiamo fare finta di nulla».

Negli anni precedenti, sono stati raggiunti importanti risultati come l’installazione di fontanelle per l’approvvigionamento idrico, in modo da ridurre sensibilmente il consumo di plastica, la raccolta di oltre 7 quintali di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) oltre ad un miglioramento del sistema di raccolta differenziata nelle classi ed infine, una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto studenti e docenti come testimonial.

«Noi vogliamo far sì che diventi strutturale il tema della sostenibilità ambientale all’interno della scuola – sottolinea Antonio Prencipe, responsabile team sostenibilità ambientale del Des Ambrois -. Al momento non esistono politiche comuni agli istituti scolastici che indichino procedure, azioni e interventi da realizzare in concreto: vogliamo capire cosa fare per dare il nostro contributo attivo alla transizione ecologica da subito ed efficacemente, veicolando questo messaggio agli studenti in primis, e poi al territorio, ai docenti e alle famiglie dei nostri allievi. Ogni scuola dovrebbe avere un responsabile per l’area sostenibilità, mi sembra un tema prioritario».

L’obiettivo generale, quindi, è quello della creazione di un’agenda per la sostenibilità ambientale pensata per gli istituti scolastici, nel solco dell’Agenda 2030 che preveda, fra i target, la misurazione dell’impronta ecologica degli istituti, l’azzeramento delle emissioni di CO2, e l’inserimento delle tematiche di sviluppo sostenibile nelle didattiche di ogni materia. Ecco allora una serie di eventi che caratterizzeranno la settimana green del Des Ambrois, dal titolo il “Il futuro sei tu, fai la scelta giusta”. A partire da mercoledì 9 aprile fino a lunedì 14, l’Auditorium del polo scolastico di Oulx ospiterà eventi, spettacoli e convegni sempre incentrati sul mondo dell’ecosostenibilità.

Si parte con lo spettacolo “Il Pubblico Bene”, mercoledì 9 aprile dalle 10,30 alle 12,30: performance di carattere ibrido fra il teatro, il concerto di musica elettronica, l’atto poetico, una forma ritualistica e un esito audiovisivo. Il focus dello spettacolo, della durata di un‘ora con a seguire un dibattito con gli studenti, riporta alla Sardegna: territorio percepito come esotico, si manifesta come paradigma dello sfruttamento del suolo, delle risorse e della popolazione, in un preciso scollamento fra le necessità degli abitanti e quelle del capitalismo.

Giovedì 10, dalle 13,40 alle 16, all’interno della 29esima edizione del Valsusa FilmFest si terrà il concorso cinematografico “Green Screen”, una nuova sezione dedicata ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio e delle sfide ecologiche del nostro tempo. Green Screen rappresenta un’opportunità per stimolare il dibattito su ecologia, cambiamento climatico e soluzioni innovative per un futuro più sostenibile, promuovendo al contempo la creatività e l’impegno civico delle nuove generazioni.

Venerdì 11 aprile, dalle 9 alle 13, si terrà la seconda edizione del convegno sulla ecosostenibilità ambientale in ambito scolastico, che vedrà la partecipazione del giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, incontro che si svilupperà attraverso il racconto, da parte degli studenti, dei progetti portati a termine negli ultimi anni all’interno dell’istituto a cui seguiranno gli interventi di specialisti del settore e imprenditori green. Non ultimo, il progetto “Green wall”, la muraglia verde che attraversa l’Africa da oriente a occidente, che verrà illustrato dal direttore Apdam (A Proposito di Altri Mondi, ETS) Christian Foti, che prevede anche il contributo di un bando ad hoc della Regione Piemonte. Invitato d’onore il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

In collaborazione con Apdam e grazie a una raccolta fondi che prevede la vendita di piante autoctone tramite donazione, oltre al supporto del Consiglio del Dipartimento di Podor della Regione di Saint Louis in Senegal, verrà avviata la piantumazione di un ettaro di foresta nel villaggio di Aram. Le principali varietà arboree includeranno Moringa Oleifera, Acacia Senegal e Ziziphus Mauritiana. L’intervento si svolgerà su terreni di proprietà di Apdam, situati all’interno del tracciato della Grande Muraglia Verde, il vasto progetto di riforestazione che si estende dal Senegal all’Etiopia. Nel mese di maggio, studenti e docenti parteciperanno direttamente alla piantumazione in loco. Inoltre, grazie all’uso di coordinate GPS, le piante potranno essere monitorate su un sito web dedicato e sono acquistabili con 15 euro cliccando su https://web.satispay.com/app/open/shops/1f28523f-7b53-4d2a-99cf-c0da79d8ba69.

Infine, lunedì 14 aprile dalle 10,45 alle 12,45, si terrà il convegno Innovalp 2024/25, Montagne Produttive e Sostenibili, organizzato con il Politecnico di Torino, che prevederà la partecipazione di aziende del territorio, fra cui Albergian, Finder, la cooperativa Cramars, il presidente Uncem Marco Bussone e Jacopo Suppo, vicepresidente della Città Metropolitana di Torino. Focus dell’incontro è creare un confronto e una riflessione sul futuro delle Terre Alte, alpine e appenniniche. Attorno al tema strategico delle Montagne produttive e sostenibili, Innovalp intraprende un viaggio di esplorazione di territori e comunità alpine e appenniniche attraverso l’incontro tra gli amministratori locali, imprenditori, lavoratori e innovatori che operano con coraggio in questi contesti complessi.