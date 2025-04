Sboccia con la musica: bilancio positivo del progetto sperimentale del Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita

"Splendidamente riuscito" il bilancio di organizzatori e partecipnati del progetto sperimentale “Sboccia con la musica” svoltosi, nella serata di venerdì 4 aprile al Monastero della Stella di Saluzzo. L’iniziativa, proposta dal Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita, è stata sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Alla realizzazione del Progetto hanno collaborato Annachiara Busso e la Compagnia Teatrale Primo Atto.

Il momento di confronto e crescita, volto a sensibilizzazione tutti sul tema della diffusione dell’alcolismo tra i più giovani, ha coinvolto le ragazze e i ragazzi, con i loro genitori, delle terze della scuola secondaria di primo grado “Casimiro Sperino” di Scarnafigi, parte dell’Istituto comprensivo di Moretta.

A “Sboccia con la musica” hanno anche attivamente partecipato il segretario generale della Fondazione Michele Scanavino, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, Maria Grazia Gosso, la responsabile del plesso scarnafigese, Cristina Faccin, e diversi insegnanti delle due classi.

Il progetto, ricordano i promotori, si concluderà con un incontro in aula curato dalle psicologhe presenti alla serata.

Nella prima parte dell’incontro, i genitori hanno affrontato il tema con l’aiuto di una psicologa, di un'assistente sociale e di un’educatrice appartenenti al SerD.

Nella sala coro monacale del complesso Monastero della stella, invece, le ragazze ed i ragazzi sono stati accompagnati, da tre attori/relatori, in un’attività laboratoriale a gruppi incentrata sull’analisi di parole e frasi di brani musicali che li hanno maggiormente colpiti.

Genitori e ragazzi si sono poi riuniti, per la seconda parte della serata, per confrontarsi su quant’è stato fatto, mentre sono stati resi disponibibili per tutti, cocktail analcolici.

"L’esito molto positivo di “Sboccia con la musica” - commentano dal Lion Scarnafigi - Piana del Varaita - ha quindi dimostrato che è possibile divertirsi senza far uso di alcool o altre sostanze gravemente dannose alla salute fisica e mentale".