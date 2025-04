Il #RA Rally Regione Piemonte registra di nuovo il pieno: 158 iscritti e 13 nazioni rappresentate

Alla fine, tirato il bilancio delle iscrizioni, si è avuta la conferma che la 19^ edizione del #RA Rally Regione Piemonte, la seconda gara del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, in programma per questo fine settimana, avrà di nuovo il pieno di iscritti. Sono infatti ben 158 in totale, le adesioni pervenute a Cinzano Rally Team, contate in 83 per la gara “tricolore” e 75 per l’avvio della Coppa Rally di zona 1. La “tradizione” dunque di una competizione tra le più amate da chi corre prosegue e proseguirà anche a regalare momenti di grande sport, di spettacolo. Di passione. Continuando con i numeri, scorrendo gli elenchi iscritti, a parte i “nomi” che li vanno a comporre, balza all’occhio il confermato respiro internazionale dell’evento, con ben 13 Nazioni rappresentate in totale. Si avranno concorrenti che arrivano da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, San Marino, Slovenia, Sri Lanka, Svezia e Svizzera.

Giovedì 10 aprile l’evento verrà presentato con la conferenza stampa alle ore 18 prevista nel salone consiliare del Municipio di Alba – Piazza Risorgimento, 1, dopodiché si penserà ad accendere i motori, da via alle sfide sulle spettacolari e tecniche strade della Valle Belbo, della Langa astigiana e della Bassa Langa, patrimonio UNESCO.

I MOTIVI SPORTIVI: TORNANO LE “SCINTILLE” TRICOLORI ED ECCO IL GRANDE RITORNO DI LANCIA

Dopo le prime “scintille” al Rally del Ciocco di tre settimane fa, un esordio tanto piovoso quanto sofferto per tutti, la corsa tricolore si appresta a far vivere nuovi momenti “caldi”, ricchi di motivi tecnico-sportivi di spessore, di certo pronti a emettere verdetti importanti, un vero e proprio primo termometro della stagione.

Dopo il primo round del Ciocco, la classifica assoluta è in mano a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, tornati sulla Skoda Fabia RS i quali, dopo aver piegato la resistenza del Campione in carica Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, sulla Citroen C3 Rally2 avranno adesso da guardarsi proprio da loro. Guarda caso, i due equipaggi sono gli ultimi due vincitori della gara, con l’attuale leader che vinse lo scorso anno con la Toyota GR Yaris ufficiale mentre il rivale l’anno prima aveva la stessa vettura di oggi. Atteso ad una riconferma della grande performance del Ciocco sarà lo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda), terzo in lucchesia ma si aspetta la prestazione, soprattutto la voglia di rivalsa sia di Simone Campedelli che di Alessandro Re entrambi con una Fabia ed entrambi traditi dall’attraversamento del guado nella prova di San Rocco al Ciocco. Una delle grandi novità della gara sarà il cambio “di casacca” in corsa del savonese Fabio Andolfi, che dopo la bella performance all’avvio stagionale con la Hyundai i20, da questa seconda gara si presenza con i galloni ufficiali Toyota, con la GR Yaris ufficiale, rilevando lo sfortunato Thomas Paperini, indisponibile per i postumi dell’incidente patito al Ciocco. Una grande voglia di rimettersi sotto, oltre che cercare di primeggiare nella classifica “promozione” sarà quella dei varii Marco Signor (Toyota GR Yaris), Roberto Daprà, Marco Pollara, i reggiani Ivan Ferrarotti e Antonio Rusce (tutti su Skoda) e di molti altri, mentre per tutti ci sarà da raffrontarsi con due finlandesi di sicuro interesse. Sono Roope Korhonen (Citroen C3 Rally2), il 26enne già campione del mondo WRC-3 due anni fa e campione in carica del suo paese già visto all’opera sulle “piesse” piemontesi nelle due precedenti edizioni, oltre al 21enne Benjamin Korhola che quest’anno, con una Hyundai i20 Rally 2 ha scelto l’Italia per maturare, correndo anche nel Campionato su terra, oltre che nell’assoluto.

Ad Alba e dintorni si consumerà il secondo atto del Campionato Italiano Rally Junior, il primo dunque su asfalto dopo la terra del “Foligno”. I giovanotti di Aci Team Italia, tutti con le Renault Clio Rally5 di Motorsport Italia gommate Pirelli vedono per adesso al comando il trentino, figlio d’arte, Geronimo Nerobutto navigato da Matteo Zaramella, dominatore della prima prova in Umbria ha dominato sin dall’inizio la trasferta sulle strade bianche. Occhi puntati pure su Sebastian Dallapiccola, già vincitore del Campionato R1 e della Suzuki Rally Cup dell’anno passato, affiancato da Fabio Andrian e hanno voglia di alzare la classica asticella Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, adesso al terzo posto dopo una prima bagarre con Matteo Greco, navigato da Edoardo Brovelli.

Parlando delle “due ruote motrici”, i riflettori saranno tutti per il debutto delle Lancia Ypsilon Rally4 HF, una “prima” che annuncia poi l’avvio del trofeo dedicato a partire dalla prossima gara della Targa Florio.

Otto gli esemplari consegnati e in gara ad Alba, messi nelle mani rispettivamente del Campione in carica della categoria Gianandrea Pisani, poi del finlandese Tuukka Kauppinen, di Stefano Santero, di Emanuele Fiore, del belga Joachim Wagemans, oltre a Denis Vigliaturo, Giuseppe Piumatti e Michele Griso. Un ritorno, quello di Lancia ai rallies, dopo un’attesa infinita da parte di appassionati, piloti e addetti ai lavori, un ritrovare un marchio che ha decisamente scritto molta della storia delle corse su strada. La più appassionante.

Ma interesse anche per il vicentino dell’altopiano di Asiago Davide Pesavento (Peugeot 208 Rally4), chiamato alla riconferma della vittoria al Ciocco, ottenuta dopo momenti rocamboleschi conditi da due penalità pesanti, ma con un paio di pretendenti usciti con l’amaro in bocca dalla prima uscita stagionale. Tipo lo stesso Gianandrea Pisani ed anche il reggiano Alex Ferrari, anche lui con una 208. Rientrano due “cattivi clienti” come il piacentino Giorgio Cogni e il toscano Daniele Campanaro, si ripropongono poi il romano Michael Rendina, Gabriel di Pietro e anche Nicolò Ardizzone, visto a mezzo servizio al Ciocco per un virus influenzale.

Il #RA Rally Regione Piemonte sarà la seconda prova sia della GR Yaris Rally Cup che della Suzuki Rally Cup, i due monomarca che di certo infiammeranno le “piesse” proposte. In chiave Toyota, dieci le GR Yaris iscritte, il siciliano Salvatore Lo Cascio, con Gianfranco Rappa alle note di certo ha voglia di riconferma dopo il successo al Ciocco ma di certo il savonese Fabrizio Andolfi (fratello maggiore di Fabio), secondo in classifica ed anche il terzo, Tommaso Paleari avranno desiderio di rivalsa.

Nella Suzuki Rally Cup, dopo la vittoria di Lorenzo Varesco al Ciocco si aspetta la riscossa di Jean Claude Vallino, subito dietro in classifica in coppia con il fiorentino Sanesi, così come vorrà ribadire il proprio status l'esperto Giorgio Fichera, navigato da Vignolo.

Tre le “ladies” da tenere sotto la lente. La sempre competitiva Patrizia Sciascia, con una Renault Clio Rally 3, poi la giovane Sara Carra, iscritta al “tricolore” ed al via con una Skoda Fabia oltre alla modenese, “under” anche lei, Maira Zanotti, che partecipa al monomarca Toyota.

Poi, il #RA Rally Regione Piemonte targato duemilaventicinque avrà il compito di aprire la Coppa Rally di Zona 1. Anche in questo caso “nomi” importanti al via, a partire dall’aostano Elwis Chentre per non parlare poi del toscano (oramai naturalizzato piemontese) Federico Santini, poi Massimo Marasso, Davide Caffoni, Mattia Pizio – tutti con una Skoda - e diversi altri sono pronti a farsi valere e sarà anche interessante raffrontare i loro riscontri cronometrici con quelli del “Tricolore”, non solo con le vetture di vertice ma anche nelle classi minori.

Sono poi annunciate diverse altre titolarità: le serie promozionali Pirelli "Star Rally4 Top" e “Accademia”, quella Michelin e l'R Italian Trophy, questi ultimi riferiti alla sola Coppa di Zona.

I DETTAGLI DEL PERCORSO

Vetrina d’eccellenza per il Piemonte, andando a comporre una sfida dal retrogusto forte, con un percorso disegnato sia per rendere avvincenti i duelli in macchina che per valorizzare i paesaggi.

Le prove speciali si svilupperanno su un percorso che di sicuro prosegue la tradizione, nel quale sarà inserita la “Super Prova Sparco” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento dalle tribune. Di nuovo significativo anche il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

IL PROGRAMMA

La gara entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.

Sul sito internet www.rallyregionepiemonte.com sono presenti tutte le informazioni per seguire l’evento.