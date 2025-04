Cuneo: in Casa del Quartiere Donatello la prima sezione del corso "Ri-accompagnare le piante al mondo naturale"

In seguito al lancio del corso "Ri-accompagnare le piante al mondo naturale", parte, negli spazi di Casa del Quartiere, la prima sezione, dedicata all'orticoltura, con tre incontri teorici che tentano di introdurre i partecipanti ad un approccio molto distante da quello dell'agricoltura intensiva e più "tradizionale". Un approccio che cerca il più possibile di assecondare le piante nel loro sviluppo naturale, per garantirne una più sana condizione di crescita, senza comprometterne la produzione, attraverso metodi che vanno dal biologico al biodinamico.

Il corso sarà articolato in tre serate (29 aprile, 6 e 15 maggio, dalle 20.00 alle 22.00), condotte da tre docenti professionisti (Andrea Giaccardi, az. agr. biologica L'orto del Pianbosco, Stefano Vegetabile, az. agr. biologica-biodonamica Nuove Rotte, e Davide Gasco, perito agrario), e avrà un programma ampio: programmazione e progettazione, consociazioni, irrigazione, scelta e gestione delle piante, organismo agricolo, fitopatologia generale.

Il corso avrà un costo di 50 euro per partecipante e la serata di presentazione, completamente gratuita, sarà venerdì 18 aprile alle 20.30, sempre negli spazi di CQD, in via Rostagni 23/L - 12100 Cuneo