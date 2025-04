Volley B1F. La Libellula Banca CRS si impone sul Trentino Energie Argentario e rilancia la corsa ai playoff

Le Libellule in azione durante il match contro Trentino Energie Argentario

Libellula Banca CRS - Trentino Energie Argentario

3-0 (25-14, 25-17, 25-18)

Bella e convincete vittoria delle Libellule allenate da coach Barisciani contro la Trentino Energie Argentario.

Una partita totalmente a senso unico, con le Libellule pienamente padrone del campo e le ospiti impossibilitate a reagire. Capitan Rivetti dal centro in serata magica, imbeccata in maniera perfetta dal palleggio Faure Rolland, oltre alle certezze Cicogna e Damato che hanno deliziato il pubblico con giocate di altissimo livello, chiudendo il match per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-17 e 25-18.

Archiviata la partita, subito l’attenzione è corsa agli altri campi per vedere i risultati e questa giornata è decisamente a favore dei colori delle Libellule. Tutte sconfitte le squadre davanti su cui si fa la corsa: sconfitte le seconde Volano e Volpiano, sconfitta Santena.

La Libellula è quindi ora a quota 40 punti, tre punti dal duo Volano-Volpiano a 43 punti e con Santena a 41, in coppia con Palau, anche lei a 40. A quattro giornate dalla fine, la situazione è ancora tutta da scrivere.

Prossimo appuntamento sabato 12 a Milano, contro un Club Italia in forte ascesa tecnica per un match fondamentale.

Libellula Volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Michelle Gieli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto Allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò

Medico: dr. Paolo Borla