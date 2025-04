A buon punto i lavori del rinnovato salone Manifestazioni di Vezza d’Alba

Si lavora alacremente a Vezza d’Alba per completare il “nuovo” Salone Manifestazioni di piazza San Bernardo, rinnovato all’esterno e all’interno come spiega il sindaco Enrico Grasso:“Questo intervento era atteso ormai da anni e non più rinviabile. Grazie al sostegno di Banca d’Alba è stato possibile rimuovere l’amianto dal tetto, sostituire tutti i serramenti, adeguare alle normative gli impianti, isolare le pareti, migliorare l’acustica e realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto, che presto entrerà a far parte della Comunità energetica CER ROERO. Con il contributo della Fondazione CRC è invece stato possibile realizzare il nuovo sistema multimediale audio/video. Questi interventi faranno sì che il Salone sia ancora più fruibile di prima, a servizio di tutte le associazioni vezzesi”.

I lavori dovranno essere conclusi in tempo per l’evento, programmato il prossimo mercoledì 23 aprile, della proiezione del film “Onde di Terra”, film del regista Andrea Icardi, dedicato a Langhe e Roero degli anni ’70, opera che ha riscosso grande successo di pubblico e critica, tanto da essere candidata al David di Donatello.

Il “Cabanun”, come viene chiamato dai vezzesi, torna a nuova vita, colorato e in linea con le attuali esigenze energetiche e di sicurezza.

Si legge sulla pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale di Vezza d’Alba un commento del consigliere Mauro Peteani, che precisa: “Abbiamo osato con colori e forme, è vero! Ma a volte è proprio da un’apparente “accozzaglia” che nasce qualcosa di nuovo, vivace e capace di far parlare. In realtà, nulla è stato lasciato al caso: dietro a questa scelta c’è un progetto ben preciso, frutto del lavoro di ricerca di un’artista, Alice Lotti (vezzese per nostra fortuna) molto apprezzata, che sta portando il suo stile in tutta Italia e anche in Europa. L’arte non sempre deve piacere a tutti subito … ma se fa discutere, forse sta già facendo il suo lavoro”.