Garessio, esce di strada in frazione Trappa e abbatte un palo delle rete elettrica

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi oggi lungo il tratto della Strada Statale 28 che attraversa il territorio di frazione Trappa a Garessio.

Qui, per cause in corso di accertamento, un’autovettura condotta da un uomo è uscita fuori dalla sede stradale e ha abbattuto un palo dell’Enel.

In suo soccorso sono intervenuti un équipe del servizio di emergenza 118 insieme a una squadra di vigili del fuoco giunti dal Distaccamento Volontari di Garessio. Con loro i Carabinieri di Ceva, la Polizia Locale di Garessio e personale Anas.

Il conducente dell’auto è stato portato all’ospedale di Mondovì per accertamenti.

Sul posto sono giunti anche tecnici Enel, per la messa in sicurezza del palo e della rete elettrica locale.