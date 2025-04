Ad Alba l'inaugurazione KOM Cycling Boutique: lusso e stile in bicicletta

Un’eccezionale affluenza di appassionati, esperti e personalità del mondo del ciclismo ha celebrato sabato 5 aprile l'inaugurazione di KOM Cycling Boutique, il nuovo concept store che sta già diventando il punto di riferimento per chi cerca l'eccellenza nel ciclismo ma anche nello sport più in generale con un occhio al lifestyle e al design.

L'evento, affollato e ricco di entusiasmo, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, tra cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il CEO di Green Pea – Gruppo Eataly Francesco Farinetti, il CEO di Officine Mattio Giovanni Monge Rofferello, il noto imprenditore e collezionista d’arte Gianni Giordano, il ciclista professionista della Red Bull – BORA – Hansgrohe Matteo Sobrero, Irene Cagnazzo, Linda Ferrari e Maho Kakita in rappresentanza della squadra di ciclismo professionistico BePink – Imatra – Bongioanni e numerosi amici e appassionati del mondo delle due ruote, tutti uniti dalla passione per il ciclismo e la cura dei dettagli.

KOM non è solo una boutique: è un'esperienza unica, un luogo dove il ciclismo incontra l'eleganza e lo stile. Ogni aspetto di questo spazio esclusivo è pensato per chi non si accontenta mai. Non solo biciclette di alta gamma, ma anche un ambiente dove il design moderno e i materiali di pregio si fondono armoniosamente, creando un'atmosfera di lusso sobrio e raffinato.

L’affluenza numerosa all'inaugurazione dimostra l’interesse e la passione che il pubblico ha per un luogo che non è solo un negozio, ma un’esperienza immersiva. L’ingresso in KOM è stato un vero e proprio viaggio sensoriale: linee pulite, materiali di prima qualità, e un'eleganza discreta che racconta una cultura del lusso senza ostentazione. Qui, ogni prodotto, dalle biciclette all’abbigliamento tecnico, è scelto con cura, sempre con un occhio alla bellezza e alla performance.

La selezione di biciclette e accessori è davvero esclusiva: modelli premium per chi sa che la performance è inseparabile dallo stile. KOM Cycling Boutique è rivenditore ufficiale di Officine Mattio, azienda cuneese produttrice di biciclette di altissima gamma interamente “Made in Italy”. L’abbigliamento tecnico, che sembra uscito dalle passerelle, e gli accessori scelti con gusto, rendono KOM la destinazione ideale per chi non vuole solo pedalare, ma farlo con classe.

KOM è il punto di incontro per chi vede nella bicicletta non solo un mezzo, ma un oggetto di bellezza, passione e performance. È per chi, in cima alla salita, vuole sentirsi il migliore non solo come atleta, ma anche come individuo che sa riconoscere l’eccellenza.

L'inaugurazione di KOM Cycling Boutique ha confermato il successo di questo nuovo spazio, con una partecipazione straordinaria e un’atmosfera vibrante, anche alla social ride di domenica mattina, segno del grande impatto che questo luogo intende avere nel panorama del ciclismo e del design.

Dichiarazione di Ricardo Pichetta, co-titolare di KOM Cycling Boutique e ex professionista vincitore di numerose granfondo di prestigio in Italia e all'estero: "KOM Cycling Boutique nasce dalla nostra visione di creare un luogo che vada oltre la semplice vendita di biciclette e accessori. Per me, come ex professionista, il ciclismo è sempre stato una passione totale, un viaggio che non riguarda solo la performance, ma anche lo stile, l'eleganza e la cultura che lo accompagnano. Con KOM, vogliamo offrire un'esperienza completa a chi ama pedalare, dove ogni prodotto, ogni dettaglio e ogni servizio è pensato per chi, come noi, non si accontenta mai. La nostra boutique è il punto di incontro per chi cerca l'eccellenza e l'innovazione, ma anche per chi vuole vivere il ciclismo con cuore e passione."

Dichiarazione di Marta Giordano, co-titolare di KOM Cycling Boutique e imprenditrice della omonima famiglia, molto conosciuta nella zona per la produzione di vino: "KOM è il risultato di un lungo percorso che unisce la nostra esperienza nel mondo del business con la nostra passione per il ciclismo e per l'eccellenza. Come famiglia Giordano siamo sempre stati attenti alla qualità e alla cura dei dettagli, valori che vogliamo trasmettere anche attraverso KOM. Il ciclismo, come il nostro lavoro nel vino, è fatto di passione, dedizione e precisione. Abbiamo creato un ambiente che celebra questi principi, dove ogni visitatore può trovare il meglio in termini di biciclette, abbigliamento e accessori, ma anche vivere un'esperienza unica, unendo estetica, performance e innovazione. KOM è per chi ama il ciclismo, ma vuole farlo con stile e consapevolezza."

KOM Cycling Boutique, un’esperienza senza pari, per chi ama pedalare, ma con stile.