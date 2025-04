Benessere in ufficio: le regole d’oro da seguire

Migliorare il benessere in ufficio assicura numerosi risvolti positivi che hanno a che fare tanto con la produttività dell’azienda quanto con la soddisfazione dei dipendenti. Pertanto vale la pena mettere in pratica alcune regole che assicurano maggiore wellbeing.

Regolare la temperatura

Un ambiente di lavoro salutare è un luogo dove i dipendenti si trovano a loro agio anche per quanto riguarda la temperatura. Per un ufficio caldo in inverno e fresco in estate, serve un sistema di aria condizionata con pompa di calore perfettamente funzionante. Il termostato va impostato nel range tra 18° - 20° C in inverno e 24° - 26° C in estate evitando, allo stesso tempo, eccessivi consumi energetici.

Inoltre, è necessario arieggiare e cambiare l'aria sia per eliminare i batteri presenti che per fare entrare nuovo ossigeno.

Curare la postura

Il benessere in ufficio ha a che fare anche con l’aspetto fisico. Troppe persone soffrono regolarmente di dolori alla schiena perché assumono una postura errata quando stanno seduti tante ore alla scrivania. Le sedie da ufficio confortevoli per le lunghe giornate in ufficio sono regolabili affinché il computer stia all’altezza degli occhi senza dover piegare il collo. I supporti lombari fanno sì che lo schienale segua la naturale forma della schiena sostenendola nel modo giusto. Piccoli esercizi di stretching da scrivania sono ugualmente utili per contrastare il mal di schiena.

Gestire bene il tempo

Stress, pressioni e carichi di lavoro eccessivi sono dovuti, a volte, anche a una gestione errata del tempo. Liste delle cose da fare, tabelle di marcia, ordini del giorno e planner settimanali sono tutti strumenti ottimali per portare a termini i compiti senza ritrovarsi con l’acqua alla gola all’ultimo minuto.

Inoltre, l'organizzazione è una soft skill, cioè una competenza trasversale, trasferibile a ogni ambito, non solo al lavoro, perciò conviene svilupparla quanto prima. Gestire il tempo significa anche rispettare le pause e prevedere momenti di decompressione senza i quali si rischia l'esaurimento e il burn out, di cui si parla tanto negli ultimi tempi.

Fare team

Per stare bene sul posto di lavoro è necessario circondarsi di persone positive. Naturalmente, non è sempre possibile scegliersi i colleghi di lavoro, tuttavia, è possibile instaurare un clima collaborativo in cui ci si sostiene e aiuta a vicenda. Momenti di team building e iniziative per socializzare sono da promuovere a tale scopo.

Aggiungere un tocco di verde

Il contatto con il verde è rigenerante per la mente. In un ufficio dovrebbero sempre esserci alcune piante da interno che assorbono anidride carbonica ed emettono ossigeno. Infatti, vanno predilette quelle a carattere purificante come la sansevieria, il filodendro, la dracena, il pothos, la felce di Boston, lo spatifillo (noto anche con il nome di giglio della pace) e l’anturio che sono anche facili da mantenere.

Preferire un'alimentazione sana

Al lavoro come a casa occorre curare l'alimentazione preferendo cibi sani, leggeri e nutrienti. Con la scusa del poco tempo, molti si riducono a consumare pranzi ricchi di grassi, carboidrati, zuccheri, poveri di nutrienti come vitamine e sali minerali.

La cosa migliore sarebbe preparare un pranzo al sacco a base di legumi, cereali integrali e proteine oppure fare affidamento su ristoranti e tavole calde che abbiano la stessa visione salutistica.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.