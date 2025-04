Cinzia Dutto, “cacciatrice di storie”, in scena a Robilante: Presentazione de “La tua stagione”

L’Associazione Limodoro presenta, nell’ambito della rassegna “Libri in movimento, incontri con gli autori”, un appuntamento per gli amanti della narrativa e delle storie che ispirano. Venerdì 11 aprile, alle ore 21, la biblioteca di Robilante ospiterà la scrittrice Cinzia Dutto, autrice appassionata e definita “cacciatrice di storie”.

Nel corso della serata, Dutto avrà l’occasione di presentare il suo ultimo libro, La tua stagione, una narrazione che intreccia le vite e i destini di quattro donne, dando voce a esperienze e sentimenti che si fanno portavoce di resistenza, passione per la montagna e per la vita vissuta. Un tema che sembra scaturire dal cuore dell’autrice, la cui scrittura riesce a trasmettere emozioni autentiche e a far scoprire storie capaci di “aprire il cuore e far sorridere l’anima”, come rivela un passaggio significativo tratto dal suo blog.

L’iniziativa, gratuita, è un 'opportunità per incontrare una voce fresca del panorama letterario locale.

Non mancate: venerdì 11 aprile, alle ore 21:00, la biblioteca di Robilante sarà il palcoscenico di una serata all’insegna della letteratura e della condivisione, dove ogni storia raccontata potrebbe accendere nuove emozioni.