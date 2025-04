Gli assessori Chiarelli e Bongioanni hanno incontrato il mondo sportivo cuneese: illustrati i bandi regionali per impiantistica ed eventi [VIDEO]

Gli assessori regionali Marina Chiarelli e Paolo Bongioanni hanno incontrato, nella mattinata di giovedì 10 aprile, società ed associazioni sportive del territorio cuneese.

Dirigenti ed amministratori hanno ascoltato gli interventi dei rappresentanti della Regione prima di prendere parola per porre domande e chiedere delucidazioni.

Chiarelli (con delega, tra le altre, proprio allo Sport) e Bongioanni hanno illustrato i bandi per impiantistica ed eventi, oltre alle modalità per accedervi.

Un incontro proficuo, durante il quale è stato sottolineata l'importanza del binomio sport-salute, per i giovani e non solo, oltre alle potenzialità turistiche di alcune manifestazioni, in grado di portare sul territorio sempre nuovi visitatori (in sala anche i vertici dell'Atl del Cuneese).

Di seguito le dichiarazioni degli assessori Marina Chiarelli e Paolo Bongioanni (GUARDA IL VIDEO)