Valentin Arnaud secondo a Misano Adriatico nel Trofeo Aprilia RS 660

Misano Adriatico (RN), 5-6 aprile. Il Misano Circuit “Marco Simoncelli” ha ospitato, insieme alle gare valide per il CIV e per il Campionato Europeo ed Italiano Femminile, anche la gara riservata al trofeo monomarca Aprilia RS 660, nel quale ha preso il via, insieme ad altri diciassette iscritti, il giovane francese Valentin Arnaud del team romano Xgear, tesserato per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Il pilota transalpino è rimasto nelle prime posizioni in tutte le sessioni di prova, staccando persino la pole della categoria PRO.

Valentin al termine dei dieci giri della gara, con una guida veloce e regolare, è giunto al traguardo alle spalle dell’imprendibile statunitense Jayden Fernandez (Team MMR), involatosi già sin dal via, giungendo staccato di 3.847 secondi, ma con quasi quattro secondi di vantaggio su Alessio Mattei (M.C. Cattolica - Team MMR), terzo classificato.

Siamo sicuri che questo incoraggiante risultato possa essere da sprone per le prossime gare del trofeo Aprilia RS660, imperniato su cinque prove, con la seconda che avrà luogo nel week end del 31 maggio - 1° giugno sul Circuito Internazionale del Mugello.

Le restanti gare si disputeranno rispettivamente il 26-27 luglio, nuovamente sul Misano Circuit ed il 6-7 settembre sul Circuito di Imola, per chiudere con l’ultima gara in programma il 4-5 ottobre sul Circuito Internazionale del Mugello, che assegnerà al pilota migliore l’ambito trofeo.

