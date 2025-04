Il 10 aprile è la Festa dei fratelli. Auguri a Sandra e Mario Oberto, gemelli nella vita e nel lavoro

In foto i fratelli gemelli braidesi Sandra e Mario Oberto

Il 10 aprile si celebra la Festa dei fratelli e delle sorelle. Creata negli Usa nel 1997 da Claudia Evart per onorare suo fratello scomparso giovanissimo, la ricorrenza vuole attirare l’attenzione sul rapporto speciale che unisce i fratelli. Testimoni di questo legame fortissimo sono sicuramente Sandra e Mario Oberto, che nella città di Bra sono conosciutissimi per lo spirito di allegria e gentilezza che dispensano nella storica bottega di pelletteria e cappelli di via Cavour.

I loro cassetti dei ricordi sono pieni zeppi: dentro tante gioie, soddisfazioni, emozioni di cui tutte le vite sono piene. Ma le loro un po’ di più, essendo segnate dall’essere gemelli nella vita e nel lavoro. Nel frattempo si godono il traguardo dei 60 anni, festeggiati lo scorso 11 marzo insieme ai rispettivi coniugi Silvano e Tiziana. Per loro una pioggia di biglietti di auguri, dediche e come succede in epoca social, molti amici si sono riversati su Facebook, postando un’infinità di complimenti.

Non potevano mancare, poi, un brindisi frizzante e l’augurio di ancora tanti giorni felici.