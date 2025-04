Un viaggio per condividere esperienze: sta per concludersi il progetto dei Custodi dei castagneti

Nell’ambito del progetto Roots//Routes dall’ 11 al 14 aprile, una delegazione di Custodi dei Castagneti sarà ospite della Comunità di Bocognano, in Corsica, per scambiare pratiche e conoscenze nella valorizzazione dell’ecosistema-castagneto.

Dalla vetta del Bric del Monte Mindino, nelle limpide mattine d’inverno, è possibile scorgere la Corsica, e pertanto immaginare i suoi storici castagneti, in una continuità di sguardo che non conosce confini. È a partire da questa suggestione che ha preso forma il progetto “Strade/Radici” proposto dall’Associazione Arborea (ex Terre di Mongia) e finanziato dalla European Cultural Foundation in collaborazione con Fondazione CRC attraverso il bando Just Transition – Interregional edition, con la preziosa collaborazione di Ledoga s.r.l. storico marchio del Gruppo Silvateam e del Comune di Viola.

Il progetto giunge ora alla sua fase conclusiva, la più attesa: un viaggio per stringere legami e condividere esperienze, che si concretizzerà nella realizzazione di nuovi innesti.

Il viaggio fa seguito a un primo incontro avvenuto nel luglio 2024, quando una delegazione còrsa ha raggiunto la Val Mongia per conoscere da vicino una delle valli più virtuose a livello italiano nella salvaguardia dei castagneti. Al di là del prodotto-castagna, al centro dello sguardo vi è infatti il valore del castagneto da frutto quale luogo di perfetta simbiosi tra essere umano e natura. Se in Corsica, come in molte regioni italiane, tale legame si è andato deteriorando a partire dal secondo Novecento, nelle Alpi Liguri il castagneto continua a essere il fiore all’occhiello del paesaggio culturale, con il ripetersi di un rinnovo generazionale che lascia ben sperare per il futuro.

È a partire da queste suggestioni che una delegazione della Comunità Slow Food dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri raggiungerà il paese di Bocognano, dove la Comunità locale, sulla base di quanto avvenuto in Piemonte, auspica la costituzione di una locale Comunità di Custodi. L’incontro “Un avvene per u castagnetu”, previsto per sabato 12 aprile e moderato da Vannina Bernard-Leoni (Castagnina Piccinina) e dall’architetto Simona Rossi (Associazione Arborea), sarà impreziosito dalla proiezione del film documentario “Innesti” di Sandro Bozzolo, che ha ormai raggiunto le 80 proiezioni pubbliche. Il giorno successivo, domenica 13 aprile, i Custodi piemontesi Ettore Bozzolo, Adriano Danna, Guido Gonella sanciranno la nuova amicizia attraverso l’innesto di una varietà “gabiana”, simbolo dell’eccellenza valmongese. L’incontro sarà impreziosito dalla presenza di Pierre-François Maestracci, presidente di Slow Food Corsica.