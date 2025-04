Valdieri celebra gli 80 anni della Liberazione con la camminata alla Madonna del Colletto

Domenica 13 aprile, in località Madonna del Colletto, sopra Valdieri, verrà commemorato l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Sarà una giornata di festa, dedicata alla memoria, alla condivisione di pensieri e riflessioni nei luoghi dove è nata la Resistenza Italiana. Il ritrovo è previsto alle 8:30 a Villa Bianco, sede del Parco Alpi Marittime, in Piazza Regina Elena 30, Valdieri.

Dopo la lettura dell'articolo 1 della Costituzione Italiana, si partirà a piedi per Madonna del Colletto, lungo l’itinerario “Le Radici della Costituzione” da poco realizzato in collaborazione con il Parco Alpi Marittime e l’Istituto Comprensivo di Robilante. La passeggiata sarà l’occasione per ricordare i primi 12 articoli della Costituzione Italiana e celebrare la memoria dei 12 partigiani che nel 1943, proprio in questi luoghi, diedero inizio alla Resistenza italiana contro il nazifascismo.

La passeggiata ha uno sviluppo di circa 6 km su strada asfaltata e un dislivello di circa 400 metri. Si consiglia di portare con sé una borraccia d’acqua e di indossare scarpe e abbigliamento adatto alle escursioni in montagna. Per chi desiderasse raggiungere Madonna del Colletto in auto, il ritrovo è alle 11.30 presso il Santuario, dove verrà reso omaggio alla Costituzione e all'80° anniversario della Liberazione da parte del Prof. Marco Revelli, del Prof. Antonio Ferrero e del Prof. Gigi Garelli.

L’accompagnamento musicale sarà curato dal noto fisarmonicista Walter Porro. A seguire, libera condivisione di pensieri, riflessioni e canti resistenti.

Alle 12:30 sarà recitata la Preghiera per la Pace, poi verrà allestito un “aperitivo resistente” a buffet con i prodotti del progetto "əVaso", ideato dall'Istituto Scolastico Virginio-Donadio, che coinvolge persone socialmente svantaggiate e "Glievitati-il pane che vale la Pena", curato dai detenuti delle Case Circondariali di Cuneo e Fossano

La conclusione prevede una gran baldoria popolare con Pastasciutta partigiana per tutti.

In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà nel Salone di Villa Bianco a partire dalle 11:30.

Info: Emanuel, 348.9117938