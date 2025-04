VolleyC/M: sabato sera la capolista VBC Mondovì ospiterà il Busca allenato dall'ex Mario Barbiero

Nella ventitreesima giornata - decima del girone di ritorno del Campionato di Serie C il VBC MONDOVI’ capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba, ospiterà sabato sera alle ore 20.30 al PalaItis il Busca allenato da Mario Barbiero, ex coach dei monregalesi per una stagione e mezza ai tempi della Serie A2.

In classifica generale, dopo ventidue giornate, i monregalesi, che, arrivano dal successo per 3-0 sul campo del Racconigi, sono sempre in vetta con 57 punti, a +5 sull’ Acqui secondo ed a + 7 sul Lasalliano Torino terzo. I buschesi, invece, arrivano dalla sconfitta per 3-1 in casa del Santhià dodicesimo ed occupano una più che tranquilla nona posizione con 25 punti, frutto di 8 vittorie e 14 sconfitte.

“Sappiamo bene – avverte coach Massimo Bovolo – che siamo attesi da una partita ricca di insidie ed incognite perché la formazione del Busca è una squadra composta da giovani tecnicamente e fisicamente di elevato livello, che, come naturale che sia, da inizio stagione sono notevolmente cresciuti e, se imbroccano la giornata giusta, sono in grado di battere qualsiasi avversario (ed il netto successo per 3-0 sul Lasalliano Torino di qualche giornata fa ne è l’ esempio più ecclatante). Noi dovremo essere bravi a sfruttare i loro punti deboli, imponendo il nostro ritmo ed evitando che si giochi al loro. Dobbiamo avere molta pazienza e tanta umiltà, senza metterla sul piano strettamente fisico, perché in tal modo faremmo il loro gioco. Questo campionato ha dimostrato che se non sei preparato sia mentalmente che fisicamente rischi di perdere punti contro qualsiasi avversario. In queste ultime 4 giornate conta soltanto il risultato e conquistare il più velocemente possibile gli 8 punti che ancora ci mancano: sino ad ora abbiamo fatto parecchio, ma in realtà non abbiamo ancora fatto nulla. Dai ragazzi mi aspetto ancora una volta una prova di sostanza, che possa confermare ulteriormente le brillanti prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato.”