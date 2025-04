Cavallerleone in azione: sabato 12 aprile l'esercitazione di Protezione Civile "Esercitiamoci"

Il gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Cavallerleone, in collaborazione con il Coordinamento territoriale dei volontari della Provincia di Cuneo, organizza per domani sabato 12 aprile un’importante esercitazione di protezione civile intitolata “Esercitiamoci”.

L’iniziativa, che coinvolgerà attivamente i volontari e i cittadini, ha lo scopo di testare operatività, prontezza e coordinamento in caso di emergenza, e si articolerà in diverse fasi nel corso della giornata.

Il programma dell’esercitazione prevede dalle 15 alle 18 – Pulizia del Rio Freddo: un’attività concreta di manutenzione e prevenzione idrogeologica, che vedrà all’opera i volontari lungo il corso d’acqua per garantirne la piena efficienza. Dalle 18 alle 20 – Esercitazione di pompaggio con idrovore e motopompe: si terrà in via Macramorta, dove verranno simulate operazioni di emergenza in caso di allagamento.

Durante questa fase, via Macramorta sarà chiusa al traffico veicolare. Sarà comunque consentito il transito pedonale per i residenti e i cittadini.

Dalle 20,30 in poi – Simulazione di blackout: alcune aree del paese verranno lasciate temporaneamente senza illuminazione pubblica per simulare un’interruzione dell’energia elettrica. In tali punti, l’illuminazione sarà garantita tramite torri faro, e le zone coinvolte saranno presidiate dai volontari, al fine di garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’esercitazione.

Anche in questo caso si precisa che la mancanza di luce sarà momentanea e attentamente monitorata.

L’amministrazione comunale e il gruppo di protezione civile invitano la cittadinanza a partecipare con spirito collaborativo e a non allarmarsi per le situazioni simulate. L’esercitazione rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la capacità di risposta del territorio e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità.