Cuneo, da martedì a venerdì prossimo viadotto Soleri chiuso in direzione Oltrestura

Proseguono i lavori di Acda per la riduzione delle perdite dell’acquedotto (finanziati dal PNRR). La prossima settimana i cantieri interesseranno parte della carreggiata di corso Soleri, nei pressi del distributore “ENI Station”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, in programma dalle 13 di martedì 15 aprile sino alla giornata di venerdì 18, è stata programmata la chiusura al traffico in uscita da Cuneo (dalla rotatoria di largo De Amicis in direzione Confreria/Madonna dell’Olmo) su corso e viadotto Soleri. Per i veicoli provenienti dall’Oltrestura in direzione centro città, la circolazione sarà consentita regolarmente. Via libera anche a pedoni e biciclette in uscita da Cuneo, che saranno deviati sul lato opposto.

Inoltre, si comunica che, a partire da lunedì 14 aprile, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, sul lato dei civici dispari in Piazza Europa: inizialmente lungo la porzione di area di sosta compresa tra corso Brunet (cantiere Andromeda - Ex UBI) e l’intersezione con via Piave, in via Piave, all’altezza dell’area d’intersezione con piazza Europa e, successivamente, lungo il tratto compreso tra via Piave e corso Santorre di Santarosa.