Sessant'anni e una nuova, bellissima sede: grande festa di compleanno per l'azienda Capello [VIDEO]

Una sede avveniristica ad impatto zero con ampi spazi e grande luminosità, nella quale trova ora posto il centro direzionale dell’impresa, ha accolto gli oltre 500 invitati che si sono ritrovati sabato scorso per festeggiare i 60 anni dell’azienda Capello, una delle realtà produttive più importanti della Granda. Un “regalo” di compleanno di grande impatto scenico, ubicato in frazione Madonna dell’Olmo di Cuneo, che ha richiesto una impegnativa ristrutturazione durata ben 1095 giorni.

Produttrice di moderni macchinari per la raccolta dei cereali, la Capello è tuttora un’azienda a carattere familiare, fondata nel 1965 dai fratelli Francesco e Renato Capello e oggi gestita dai loro figli: Elio, Alberto e Andrea.

Con un fatturato medio che si aggira tra i 55 e 60 milioni di euro, realizzato per il 90% all’estero, l’impresa dispone di quattro filiali commerciali negli Stati Uniti, Russia, Germania e Francia e i suoi prodotti vengono distribuiti in 125 paesi del mondo.

A fare gli onori di casa, i tre titolari insieme all’architetto Paolo Alpe dello studio Progetto Architettura, che ha curato l’intera ristrutturazione. Sono stati anche presentati: il libro «Capello headquarters», che racconta la storia del marchio e una mostra, allestita al secondo piano della nuova sede, contenente numerose immagini dell’archivio storico dell’azienda.

Alla serata erano presenti tantissime autorità civili e militari e molti rappresentanti del mondo economico piemontese. Dagli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo, al presidente della Provincia, Luca Robaldo, alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, accompagnata dal vice sindaco Luca Serale e dall’assessore Alessandro Spedale, al presidente della Camera di Commercio Cuneo, di Confartigianato Cuneo e di Arproma (Associazione revisori e produttori macchine agricole) Luca Crosetto, al presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna insieme alla direttrice generale Giuliana Cirio, al sindaco di Busca Ezio Donadio, al presidente di Confagricoltura Enrico Allasia.

Ad anticipare il taglio del nastro la benedizione della struttura da parte di don Gianni Falco, il sacerdote amico della famiglia Capello, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di parroco della frazione Madonna dell’Olmo.

A seguire gli interventi dei tre cugini Capello