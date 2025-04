Cercasi fresatore manutentore meccanico

L'azienda artigiana meccanica OMM di Meinero Livio, con sede in Cuneo fraz. Trucchi, è alla ricerca di un Fresatore Manutentore Meccanico che abbia una genuina passione per la meccanica, specialmente su macchine tradizionali. La posizione richiede una forte volontà e serietà, rendendola ideale anche per chi è alla sua prima esperienza nel campo. Il contesto lavativo sarà un ambiente familiare.

Si richiede capacità per:

operare su macchine fresatrici, sia tradizionali che moderne;

eseguire lavori di manutenzione meccanica su diverse tipologie di macchinari;

collaborare con il team per migliorare i processi produttivi.

Si offre:

contratto full time , con prospettiva di tempo indeterminato

La candidatura può essere inviata all'indirizzo e-mail: info@officinameinero.it