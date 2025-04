Il dolore cronico che la medicina non vede: una donna su sette soffre di vulvodinia

Nonostante l’alta incidenza, questa condizione è spesso sottovalutata, con un ritardo diagnostico medio di quasi 5 anni. Il 70% delle pazienti riferisce di aver sofferto per oltre un anno prima di ottenere una diagnosi, mentre il 30% non la riceve affatto, nonostante numerosi consulti specialistici.

Per molte donne, il problema più grande non è solo il dolore, ma anche la difficoltà di essere credute e lo scetticismo medico. Quasi la metà delle pazienti che si rivolge a uno specialista viene accusata di somatizzare o ingigantire i propri sintomi, mentre il 40% delle donne con dolore cronico alla vulva smette di cercare aiuto medico per via del pregiudizio percepito. La vulvodinia può manifestarsi in vari modi: il 64% delle donne riferisce dolore durante i rapporti sessuali, il 22% soffre di cistiti ricorrenti, mentre il 17% di vaginiti da candida.

La mancanza di riconoscimento ufficiale e di soluzioni accessibili ha reso necessario lo sviluppo di trattamenti specifici a base di prodotti naturali, anche a base di CBD. I derivati della canapa possono diventare elementi utili per alleviare fastidi e dolore delle donne che affrontano condizioni come la vulvodinia.

Insieme a questi trattamenti, gli specialisti consigliano di adottare anche strategie per ridurre il fastidio: preferire biancheria in cotone, evitare detergenti aggressivi e attività che possano causare sfregamenti, come ciclismo ed equitazione. Anche la fisioterapia e il supporto psicologico si rivelano strumenti utili per migliorare la qualità di vita delle pazienti.

Le cause della vulvodinia sono molteplici: danni ai nervi della vulva, infezioni vaginali pregresse, alterazioni ormonali e debolezza dei muscoli del pavimento pelvico. Anche i sintomi variano: la patologia può essere spontanea, provocata da sollecitazioni, localizzata in specifiche aree della vulva o diffusa. Per alcune donne, i sintomi si manifestano in modo episodico, alternando periodi di benessere a fasi di dolore intenso.

L'impatto della vulvodinia non è solo fisico, ma anche psicologico e relazionale. Il 20% delle donne riferisce di soffrire di dolore vulvare da oltre sei anni prima di ottenere una diagnosi, un dato che evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione da parte della comunità medica e dell'opinione pubblica. La strada per un riconoscimento adeguato è ancora lunga, ma iniziative mirate e soluzioni efficaci possono rappresentare un passo avanti fondamentale per migliorare la qualità di vita delle donne affette da questa condizione.

















