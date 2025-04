Retard Finder Coin (RFC): la nuova meme coin di Solana sale di oltre il 440% in una settimana

La nuova meme coin Retard Finder Coin (RFC) è diventata un token di spicco nell’ecosistema di Solana. Lanciata tramite pump.fun, una piattaforma sinonimo di trasparenza e di ideali che mettono la comunità al primo posto, RFC è riuscita a catturare l'attenzione degli investitori.

Nell'ultima settimana, RFC ha registrato una performance sorprendente, con un'impennata di oltre il 440% e volumi di scambio giornalieri in aumento di oltre il 160%. Dove può arrivare questa nuova meme coin?

La prevendita di un’altra meme coin, Solaxy, ha invece superato $30 milioni e vuole migliorare la blockchain di Solana attraverso una serie di facilitazioni garantite dalla sua L2.

Retard Finder Coin (RFC): che cos’è?

RFC non è il classico progetto di criptovaluta: radicato nella cultura dei meme e coltivato dalla community "I Find Retards" su X (ex Twitter), RFC è una satira culturale, che non mira a risolvere la fame nel mondo o a rivoluzionare la finanza, ma a intrattenere.

Celebra la libertà di parola e non si prende troppo sul serio, pur rimanendo forte sulle sue posizioni riguardo all'equità e alla decentralizzazione. Con una fornitura fissa di 1 miliardo di token, zero tasse e nessun airdrop, RFC prende le distanze dalle tattiche poco chiare che affliggono molti token meme.

Offre invece un modello pulito e basato sulla fiducia: il 96% dei token viene distribuito al lancio tramite pump.fun e il restante 4% è destinato agli sviluppatori, pubblicamente tracciabile sulla blockchain di Solana.

La traiettoria del prezzo di RFC negli ultimi giorni è stata a dir poco parabolica: al suo apice, la meme coin è salita a $0,06189, segnando il suo massimo storico.

Che cosa sta alimentando l’ascesa di RFC?

Dietro lo slancio di RFC si cela una confluenza di fattori che trascendono la tradizionale tokenomica: innanzitutto, la community è pari a oltre 660.000 follower su X, per cui RFC sfrutta la viralità come suo principale strumento.

Il tono sfacciatamente comico del progetto trova riscontro nei piccoli investitori delusi dalle promesse eccessive e dalle prestazioni insufficienti. In secondo luogo, la strategia di lancio di RFC tramite pump.fun si è rivelata un colpo da maestro, in quanto ha permesso una distribuzione davvero equa, riducendo al minimo la predominanza delle balene e massimizzando la partecipazione dei piccoli trader.

La trasparenza on-chain aumenta ulteriormente la legittimità, rendendo difficile per i detrattori metterne in dubbio l'integrità, anche se il nome è concepito per provocare. In terzo luogo, l'infrastruttura blockchain di Solana offre transazioni a basso costo e ad alta velocità che supportano la scalabilità di RFC.

In un mercato di meme coin spesso afflitto dalle guerre del gas di Ethereum, questo rappresenta un vantaggio competitivo. Infine, l'impulso speculativo, alimentato da influencer, hashtag di tendenza e bot di trading, ha agito da acceleratore.

L'ascesa di RFC va in netto contrasto con altre meme coin, molte delle quali hanno subito un calo di quasi il 19%: questa divergenza non riflette solo l'andamento dei prezzi, ma anche il momentum narrativo.

Mentre gli investitori passano dai fondamentali al sentiment durante le fasi ribassiste, RFC è emerso come un punto di riferimento per le strategie ad alto rischio e alto rendimento.

Il futuro di RFC dipenderà da diverse dinamiche: la sostenibilità dipenderà dal continuo coinvolgimento della comunità, dalla viralità sui social media e dai potenziali listing sui principali aggregatori come CoinGecko o CoinMarketCap.

Se questi fattori si allineano, RFC potrebbe trasformarsi da un meme a breve termine a un'icona culturale crypto di medio livello. Tuttavia, se il sentiment dovesse cambiare o la liquidità dovesse esaurirsi, il prezzo di RFC potrebbe subire una maggiore volatilità a causa della sua natura speculativa.

In alternativa, è possibile prendere in considerazione il token Solaxy, costruito su Solana, oggi a un passo dai $30 milioni in prevendita.

Solaxy oltre 30 milioni di dollari: è la prossima meme coin da 100x?

Le blockchain come Ethereum possono diventare molto congestionate, con conseguenti tempi di transazione lenti e commissioni del gas elevate: qui entrano in gioco i Layer-2 che gestiscono le transazioni al di fuori della blockchain principale (Layer 1), le raggruppano e poi le rispediscono in un unico pacchetto.

Ethereum ha già molti di questi Layer-2, come Base e Arbitrum, che gli consentono di gestire molto più traffico. Sebbene Solana sia nota per la sua velocità, non è immune alla congestione, soprattutto durante i periodi di frenesia nel trading di meme coin e non ha ancora una L2.

Solaxy si propone di essere la prima soluzione di scalabilità Layer-2 creata per contribuire a risolvere questo problema: l'idea è di rendere Solana ancora più veloce ed economica per gli sviluppatori che creano dApp e per i trader che esplorano il mondo delle meme coin.

Gli sviluppatori stanno anche creando un ponte cross-chain verso Ethereum, collegando due delle più grandi comunità blockchain del mondo. Al centro di tutto ciò che Solaxy ha da offrire c'è il token SOLX.

Attualmente, SOLX si trova nella fase di prevendita, e sta per raggiungere il traguardo di $30 milioni: sarà questa la prossima meme coin da 100x?

Oltre alla tecnologia, Solaxy sta anche costruendo una solida comunità, con migliaia di follower su X (Twitter) e Telegram. I trader possono attualmente acquistare Solaxy tramite il sito web di prevendita, utilizzando SOL, ETH, USDT o una carta di credito o di debito.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.