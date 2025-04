Cavour Carne 2025: la novità delle cene a tema per celebrare la tradizione piemontese

Cavour Carne torna con un’edizione ricca di tradizione e con due gustose novità: la Cena della tradizione a base di trippa e la cena della tagliata. La rassegna organizzata dalla ProCavour si svolgerà da mercoledì 23 a venerdì 25 aprile 2025 e i pasti si terranno sotto l’Ala del Gusto di Piazza Sforzini: una struttura al coperto che consente di godersi l’esperienza gastronomica anche in caso di maltempo.

Giovedì 24 aprile - ore 19,30

Cena della tradizione – A base di trippa

I cuochi e le cuoche della ProCavour, tra cui ex professionisti e macellai in pensione, proporranno piatti a base di trippa preparati secondo antiche ricette piemontesi, tramandate con cura. Sarà un’occasione unica per riscoprire sapori autentici come la trippa e fagioli e la trippa in umido con patate al forno.

Venerdì 25 aprile - ore 19,30

Cena della tagliata – Con asado di vitello e salsiccia

Una ditta specializzata, nota per le sue partecipazioni alle fiere, cucinerà tagliata di sottofiletto, asado di vitello e salsiccia alla brace. Un’esplosione di gusto per valorizzare la carne di razza Piemontese in una serata all’insegna del barbecue.

Porzioni abbondanti e prezzi convenienti

Entrambe le cene offrono un menù completo, con vino, acqua e caffè inclusi a 25 euro per la cena della trippa, 30 euro per la cena della tagliata.

Prenotazioni entro il 18 aprile all’ufficio Pro Cavour in via Roma 3 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30). Info: 0121 68194.

E non manca il grande classico: il bollito misto!

Il bollito sarà disponibile venerdì a pranzo in versione self-service: nessuna prenotazione necessaria, perfetto per chi vuole gustarlo in libertà.

Non perdere Cavour Carne 2025: vieni a scoprire i sapori della tradizione e le novità che rendono omaggio alla qualità della carne Piemontese!