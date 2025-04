Trionfo piemontese per la Compagnia teatrale “dla vila di Verzuolo” che conquista premi e riconoscimenti

La Compagnia “dla vila di Verzuolo” continua a raccogliere successi e riconoscimenti nel panorama del teatro dialettale piemontese.

Sabato 5 aprile, al Teatro Toselli di Cuneo, si è conclusa la rassegna “El teatro piemontèis”, evento di spicco promosso dall’associazione Teatrando Millennium con il patrocinio del Comune di Cuneo.

La manifestazione, dedicata alla valorizzazione del teatro in lingua piemontese, ha visto la partecipazione di alcune delle compagnie più rappresentative della Regione.

Durante la serata finale, la Compagnia verzuolese ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il premio come miglior compagnia e il premio per la miglior regia, attribuito a Carlo Antonio Panero , regista del gruppo.

Ma i successi non si sono fermati a Cuneo. Nella stessa serata del 5 aprile, si è tenuta anche la cerimonia di premiazione della 31esima edizione della Rassegna regionale di teatro amatoriale in piemontese “Sipari del Piemont”, svoltasi a La Loggia e organizzata dall’Associazione “La Bertavela”.

Anche qui la compagnia “dla vila di Verzuolo” si è distinta, portando a casa il premio per la miglior scenografia e costumi e quello per il miglior attore non protagonista, assegnato a Claudio Nasi, a testimonianza della cura e dell’attenzione per ogni dettaglio scenico e recitativo.

Un doppio trionfo che sottolinea la passione, la professionalità e l’impegno che la compagnia mette nel tenere viva la tradizione del teatro piemontese, conquistando pubblico e critica.