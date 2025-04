A la Thuile due giorni dedicati al mondo della montagna

Al via a La Thuile la due giorni dedicate alla montagna organizzate da Fratelli d’Italia. “Spazio Montagna” apre i lavori oggi - venerdì 11 aprile e si chiuderanno domani. Al tavolo dei relatori anche l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, che è responsabile Montagna e zone disagiate per Fratelli d'Italia.

“Sarà un confronto utile e costruttivo - sottolinea Ciaburro -. Mai nessun Governo ha fatto tanto per la montagna, come l’attuale Governo Meloni. Si farà un discorso ad ampio raggio, toccando i temi più diversi ma soprattutto sarà l’occasione per affrontare la politica legata al turismo, grande risorsa delle terre di montagna”.

Insieme all’onorevole ciaburro, altri due cuneesi: il ministro del Turismo Daniela Santanché e il ministro della Difesa Guido Crosetto.