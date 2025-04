CAREER DAY: un ponte sul Made in Italy tra scuola e aziende per il futuro dei giovani

L’ITIS Delpozzo di Cuneo ha una consolidata esperienza sin dal 2018 riguardo le attività di Orientamento, in collaborazione con moltissime prestigiose Aziende del territorio, che rappresentano il meglio del Made in Italy.

Anche quest’anno, più di 80 Aziende locali hanno preso parte al Career Day 2025, presentandosi ai nostri giovani studenti del Quinto anno, e offrendo loro l'opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro attraverso colloqui diretti e momenti di confronto.

“Tengo a precisare”, riferisce la Prof.ssa Sara Riba, referente dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, “che il dialogo costante e continuo con le Aziende del territorio ha giocato un ruolo centrale nella pianificazione e nel successo dell'evento. Grazie a questo prezioso supporto, siamo riusciti a individuare le esigenze concrete del tessuto produttivo locale, cogliendo l'importanza di valorizzare il Made in Italy tramite i PCTO sviluppati con le aziende del cuneese.”

Dall’esperienza di questi anni di collaborazione costante tra le Aziende e le famiglie degli studenti, che spesso costituiscono esse stesse aziende a conduzione familiare, è emerso che le esigenze del settore produttivo del territorio si possono catalogare in due tipologie: da un lato il ricercare personale qualificato, in possesso di buone basi nelle soft skills e pronto ad acquisire competenze tecniche sempre più innovative; dall'altro il formare gli studenti nell’ottica delle competenze imprenditoriali per la valorizzazione dei vari settori produttivi specifici richiesti.

Ad oggi si rende sempre più necessario ampliare le conoscenze dei discenti sui temi dell’imprenditorialità e dell’auto-imprenditorialità, anche con il supporto delle tecniche dell’Intelligenza artificiale.

Un altro aspetto particolarmente importante, evidenziato dalla maggior parte delle Aziende intervistate, risulta essere l'apprendimento delle lingue straniere, con l’attenzione alla scelte delle stesse in base alla loro spendibilità sul mercato e allo sviluppo di competenze comunicative per il mercato globale.

Uno degli strumenti principali che permette di pianificare gli apprendimenti in modo ottimale e' sicuramente quello della connessione con il tessuto socio-economico locale, volto ad una impostazione di tipo laboratoriale delle discipline di studio.

La realizzazione di “imprese simulate”, utilizzata da anni dal nostro Istituto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, è sicuramente uno degli strumenti più adatti a favorire lo sviluppo di tutte le competenze sopra descritte.

La disponibilità e l'impegno delle Aziende coinvolte rappresentano un esempio concreto di come la cooperazione tra istituzioni scolastiche e realtà produttive possa generare opportunità significative per i giovani. Il Career Day non è solo un evento, ma una piattaforma che rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai nostri studenti gli strumenti necessari per affrontare con fiducia e competenza il loro futuro professionale.

Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutte le Aziende che hanno reso possibile questa giornata così significativa e confermiamo il nostro impegno nel promuovere iniziative innovative al fine di continuare a costruire un ponte solido tra scuola e territorio.