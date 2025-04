Calcio Serie D: l'ex Bra Roberto Floris non è più l'allenatore del Varese

Non ci sarà, almeno in questa stagione, il ritorno di mister Roberto Floris da avversario allo stadio "Attilio Bravi" di Bra.

Il tecnico, che dopo la trafila nella società giallorossa era emerso per poi approdare sulla blasonata panchina del Varese, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla società lombarda.

Una notizia nell'aria da un po' di tempo, da quando il Varese ha visto sfumare la possibilità di conquistare la promozione nei professionisti, per una beffarda ironia della sorte ormai nelle mani proprio del Bra di Nisticò.

Nel prossimo turno, in programma giovedì 17 aprile, si giocherà proprio Bra-Varese e ci sono buone probabilità che i giallorossi possano festeggiare esattamente in quel pomeriggio il matematico primo posto in classifica.