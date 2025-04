Il pilota cuneese Saul Gorlato ok nel primo round FX2: al Mugello una vittoria e un podio nella gara che ha aperto la stagione [FOTO]

Saul Gorlato in azione al Mugello

Inizia con il piede giusto, seppur con un pizzico di rammarico, la stagione in Formula X Italian Series di Saul Gorlato, pilota cuneese in forza al team emiliano G_Motorsport.

Un fine settimana ricco di emozioni quello del Mugello. Molto bene le qualifiche, laddove Gorlato ha conquistato la pole di categoria X2 (terzo posto assoluto). In Gara-1, sul bagnato, un testacoda gli ha fatto perdere terreno ma ha chiuso comunque al terzo posto di categoria. Il pilota cuneese si è rifatto con gli interessi in Gara-2, piazzandosi al terzo posto assoluto e primo FX2.

Saul Gorlato: "Ci siamo divertiti ed ho vinto una gara su due ma si poteva fare meglio. La macchina era perfetta, in Gara-1 c'è stato un errore banale da parte mia sul bagnato, in in una curva. Ora testa al prossimo appuntamento a Magione".

Perfetto il weekend del G_Motorsport a livello di squadra visto il successo anche dell'altro alfiere del team, il modenese Vito Di Bello.

Il prossimo 10 e 11 maggio si torna in pista per la seconda tappa della stagione FX2, a Magione in provincia di Perugia.