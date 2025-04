La Cuneoginnastica in Portogallo per il 14° incontro internazionale per Club

Il team del settore gold agonistico di artistica della Cuneoginnastica è in viaggio verso la cittadina portoghese di Porto, dove andrà in scena il quattordicesimo incontro internazionale per club. La delegazione, è composta da 12 persone tra atlete, tecnico, giudice e sostenitori. Ad accompagnare le ginnaste, il tecnico societario Ines Camilla insieme alla giudice nazionale Silvia Tartara. Le ginnaste, capitanate dalla cuneese Lucrezia Silvestro sono Ambrosio Sofia, Delfino Asia, Hadouz Sara, Frakulla Alissa, Pancera Jennifer e l’allieva Caterina Reinero Shahini.

Domani, sabato 12 aprile le prove sul campo gara per iniziare le gare, valevoli per attribuire il 14th GymSport Trophy di squadra, il titolo individuale per le tre categorie, allieve, junior e senior e la qualificazione per le finali di specialità di domenica 13. Le migliori sei ginnaste di ogni categoria e in ogni attrezzo gareggeranno per contendersi il titolo di specialità.

Sono iscritte a questa importante competizione internazionale ginnaste provenienti da tutto il mondo. Oltre che le tre squadre italiane tra le quali la Cuneoginnastica e la Ginnastica Biella si contenderanno il Trofeo club provenienti da Portogallo, Spagna, Kuwait, Malta, Belgio, Sud Africa, Svezia, Lussenburgo, Panama, Scozia, Slovacchia, Irlanda, Francia.