Marcia: titolo regionale cadette per Carolina Ribezzo dell'Atletica Mondovì

Il calendario della Marcia prevedeva, domenica 6 aprile nel centro storico di Serravalle Scrivia, l’assegnazione dei titoli regionali piemontesi di Marcia su strada.

Particolarmente folto il gruppo marciatori dell’Atletica Mondovì, nonostante l’assenza della “capitana” Vittoria Bollano, ferma per un infortunio. Ottimi risultati da parte dei Monregalesi che, accompagnati da Valeria Biga, assistant coch di Elisa Rigaudo, hanno portato a casa tre medaglie: un bel segnale che conferma il fermento del settore grazie al prezioso innesto tra i tecnici sociali del Bronzo olimpico.

La maglia di campionessa regionale va sulle spalle di Carolina Ribezzo che ha fatto suo titolo tra le cadette in 14’07”, prima piemontese all’arrivo dopo 2,7 km: a batterla per soli 7” la genovese Aurora Ierardi. Una bella soddisfazione per Carolina, cebana, avvicinatasi all’atletica proprio sul Polo di Allenamento di Ceva e che ora si allena anche sulla la pista di Mondovì (11ª l’altra biancorossa Farah Merzouki in 17’17”).

Tra i Ragazzi bronzo regionale per Aurelio Forni in 10’26” (a 22” dall’argento ed a 42” dal vincitore il cussino Castello) sul tracciato di 1,8 km, che ha preceduto il compagno di club Lorenzo Murisasco quinto in 10’52”; nelle pari età un bel miglioramento per Letizia Comino (13’20”).

Bronzo nelle Allieve, impegnate su 5,4 km, per Emma Battaglio in 30’12” (a precederla la cussina Crisafi 27’58 e Cagliero della Safatletica 29’55); sulla stessa distanza quinta piazza tra le Junior per Marcella Forni (32’40).

Sfiorano il podio nei Cadetti (3,6 km) Giancarlo Forni e Simone Gabriele 4° (in 19’14”) per soli 4” e 5° in 19’56.