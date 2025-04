Al teatro Toselli di Cuneo la conclusione della rassegna-concorso "El teatro piemontèis"

Sabato 5 aprile si è conclusa la rassegna-concorso “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, curata dall’associazione Teatrando Millennium, con il patrocinio del Comune di Cuneo, a cui hanno partecipato dieci compagnie provenienti da tutto il Piemonte. Alla cerimonia di premiazione è intervenuta l’assessore alla cultura del Comune di Cuneo Cristina Clerico. Sulla base dei voti del pubblico e della giuria tecnica sono stati assegnati i seguenti premi:

Premio alla migliore attrice: Anna Bentivenga nel ruolo di Madama Trumò nella commedia “Ciaplo ch’a nia” della Comp. Alpini di Borgata Parella

Con la motivazione: Ha valorizzato il suo personaggio in modo attento e naturale, riuscendo in un’interpretazione divertente, mai scontata, sostenendo con abilità il ritmo della commedia

Migliore Premio migliore attrice non protagonista Cecilia Costamagna della Comp. Nuova Filodrammatica carrucese di Carrù nel ruolo di Isolina la serva

Con la motivazione: in modo brioso e scoppiettante, con qualche tocco d’ironia, ha dato vita alla figura di Isolina “la serva” sfruttandone sapientemente gli spunti comici

Premio al migliore attore Marco Voerzio nel ruolo di Battista Barotti con la commedia “Na gabia ‘d mat” della compagnia I Camulà di Giaveno

Con la motivazione: Maestro nel divertimento, protagonista nel vestire i panni in situazioni in cui l’equivoco è protagonista. Interpreta il ruolo in modo convincente ed esilarante con notevole padronanza mimica accentuandone gli aspetti caricaturali

Premio al miglior attore non protagonista ad Andrea Dho nel ruolo di Vittorio Emanuele Rivoira - compagnia La crica del Borgat di Mondovì

Con la motivazione: Per aver saputo conferire al suo personaggio una identità precisa curando le espressioni mimico- gestuali, strappando così risate e simpatia

migliore Regia a Carlo Antonio Panero compagnia D’ la Vila” di Verzuolo con la commedia “Che bel sogn…n’ura ed piasì proibì”

miglior spettacolo a “Ciaplo ch’a nia” della Comp. Alpini di Borgata Parella

miglior compagnia Che bel sogn…n’ura ed piasi proibi - Compagnia d’la Vila di Verzuolo

La serata è proseguita con la compagnia “Amici del teatro di Beinette” che ha portato in scena la divertente commedia “L’hai falu per amur.

L’associazione Teatrando Millennium, che da quest’anno porta avanti l’organizzazione della rassegna “El Teatro Piemonteis”, è soddisfatta per l’apprezzamento e il divertimento dimostrati dal pubblico per tutte le serate e sta già lavorando per allestire la trentesima edizione per il prossimo autunno. In settembre saranno disponibili gli abbonamenti con la prelazione per mantenere il posto occupato quest’anno. La formula dell’abbonamento consentirà un risparmio rispetto all’acquisto dei biglietti per il singolo spettacolo.

Ringrazia inoltre il Comune di Cuneo per il supporto alla prosa in lingua piemontese dimostrato fin dalla prima edizione della rassegna.