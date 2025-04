Cuneo: l'Istituto Storico della Resistenza inaugura la mostra "Liberazioni. 25 aprile 1945"

Giovedì 17 aprile alle ore 18 nella sala polivalente del CDT, Largo Barale, 1 a Cuneo verrà inaugurata la mostra “Liberazioni. 25 aprile 1945”, a cura dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo.

La mostra, presentata per la prima volta nel 2008, viene oggi riallestita in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Attraverso materiale fotografico proveniente da archivi diversi, l’esposizione racconta i giorni di fine aprile-maggio 1945 in provincia di Cuneo. Nelle immagini si osserva il tumulto di quei giorni nell’alternanza di gioia e dolore. Ecco quindi le truppe tedesche in ritirata con la scia di sangue lasciata al loro passaggio, l’arresto dei fascisti, i funerali delle ultime vittime, ma anche l’esplosione della festa, con le sfilate dei partigiani in via Roma e piazza Galimberti, i militari alleati mescolati alla folla, le danze sul viale e i pranzi nelle trattorie.

La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta dal 17 al 30 aprile nei seguenti orari:

lunedì-venerdì 8,30-12,30 / 14,30-18

sabato e domenica; 16-19

venerdì 25 aprile: 9-19

domenica 20 e lunedì 21: chiuso