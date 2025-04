Katharina Sachs dalla Volvo torna a Savigliano, dove ha studiato da car designer [GALLERY]

Il teatro Milanollo di Savigliano ha fatto da cornice, mercoledì 9 aprile, a un evento carico di emozione e applausi: “Ritorno alle Origini”, che ha visto protagonista Katharina Sachs, designer di fama internazionale, attualmente in forze a Volvo e firma del design della pluripremiata EX30, piccolo SUV elettrico della casa automobilistica svedese. Un ritorno simbolico, quello della car designer tedesca che ha mosso i primi passi professionali proprio a Savigliano, tra le aule del Centro Europeo di Modellismo Industriale (oggi AgenForm CEMI), scuola fondata da una leggenda del design automobilistico: Giorgetto Giugiaro.

Appassionata fin da bambina di auto, arte e design, Sachs ha lasciato il suo villaggio natale di Naila, in Baviera, per formarsi in Italia, attratta da un percorso unico nel suo genere: il corso per Tecnico di Modellismo Industriale – oggi Tecnico di Costruzione Modelli e Prototipi – finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Un’opportunità che ha saputo cogliere con determinazione, distinguendosi sin da subito per talento e visione creativa. Oggi, a distanza di anni, la sua carriera è un esempio brillante di come formazione, passione e determinazione possano portare a traguardi di rilievo internazionale.

Il pubblico del Milanollo, composto da studenti, ex allievi e appassionati del settore, ha accolto con entusiasmo e partecipazione il racconto della sua esperienza, confermando quanto Savigliano continui a rappresentare un crocevia di eccellenza per il design industriale. A condurre l’incontro serale è stato Franco Daudo, direttore della rivista Auto Tecnica, affiancato da Miriam Gangi (ANFIA) ed Elena Dalmasso (AgenForm). Numerose anche le presenze istituzionali che hanno voluto sottolineare il valore formativo e strategico di AgenForm CEMI per il territorio: tra queste il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il consigliere provinciale Davide Sannazzaro, l’assessore regionale Marco Gallo e le consigliere regionali Gianna Gancia e Giulia Marro.

La giornata si è articolata in più momenti: al mattino, Sachs ha tenuto un ‘talk’ esclusivo rivolto agli studenti dell’ente formativo e delle scuole superiori locali, condividendo le tappe del suo percorso professionale, dalla formazione a Savigliano all’ingresso in Italdesign, fino al prestigioso incarico in Volvo. Nel pomeriggio ha incontrato la stampa specializzata, prima di salire sul palco del Milanollo per una serata che ha unito ispirazione, memoria e futuro. Al centro del suo intervento, il valore del design come connubio di arte, tecnologia ed emozione. Un racconto appassionato, arricchito da riflessioni personali sul processo creativo, le sfide dell’industria automotive e la ricerca estetica ispirata alla natura e alla luce scandinava.

La EX30, SUV elettrico ultracompatto firmato dal team di Sachs, è oggi un simbolo di innovazione e sostenibilità: lo dimostrano i numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui il prestigioso ‘Red Dot Design Award – Best of the Best’.

Durante l’evento non è mancato un approfondimento sul ‘clay modelling’, tecnica chiave nella fase progettuale e cuore della formazione ricevuta in AgenForm. Una competenza che Sachs ha saputo portare ai più alti livelli, con modelli 1:1 di precisione assoluta realizzati nei centri stile delle grandi case automobilistiche.

Le parole di Katharina Sachs hanno ispirato e motivato i giovani presenti, sottolineando come la strada del successo sia fatta di passione, determinazione, ostacoli e ripartenze. “Il designer è un sognatore, ma anche un risolutore di problemi, un membro di squadra e un agente del cambiamento. Una bellissima responsabilità”