Formula 1, prove libere in Bahrain: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) - Inizia ufficialmente il weekend del Gp del Bahrain. La Formula 1, al quarto appuntamento del Mondiale 2025, torna in pista con le prove libere, in programma oggi venerdì 11 aprile, sul circuito di Sakhir. Le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc vanno a caccia delle McLaren, leader della classifica Piloti con Lando Norris e Costruttori, e di Max Verstappen, trionfatore nell'ultima gara in Giappone.

Il weekend del Gran Premio del Bahrain inizia quindi oggi, venerdì 11 aprile, con le prove libere. I piloti scenderanno in pista per la prima sessione per le 13.30, mentre la seconda andrà in scena nel pomeriggio, alle 17.

Tutto il weekend del Gp del Bahrain, così come l'intero Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.